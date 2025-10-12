Roquetas ejecuta la renovación de la red de saneamiento en la Avenida Mediterráneo La inversión para dicha actuación supera los 30.000 euros y tiene como objetivo garantizar un servicio más eficiente

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de Hidralia, está ejecutando la renovación de la red de saneamiento en la Avenida Mediterráneo con el Paseo del Mar.

Los trabajos consisten en la instalación de 66 metros de tubería de PVC de 315 milímetros de diámetro. La inversión de estas actuaciones ascienden a 32.195, 32 euros (IVA incluido) y tiene como objetivo garantizar un servicio más eficiente y seguro para vecinos y visitantes.

Asimismo, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, y a través de Hidralia, está llevando a cabo otra importante actuación en el municipio con la ampliación de la red de saneamiento (de unos 35 milímetros) y de la red de abastecimiento (de unos 317 metros en fundición dúctil de 150 milímetros de diámetro) en la Calle Arantxa Sánchez Vicario, incluyendo todas las acometidas necesarias para dar servicio a las nuevas instalaciones deportivas municipales.

Para la realización de estas actuaciones, el Consistorio invirtió unos 70.771,73 euros (IVA incluido). Desde el Ayuntamiento remarcan que esta actuación no solo impulsa unos servicios modernos y de calidad, sino que también contribuye a una gestión más eficiente y sostenible del agua, mejorando la huella hídrica del municipio roquetero.

Otras obras

Por otro lado, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, informó el pasado 26 de septiembre de que las obras del nuevo Instituto de Educación Secundaria situado en la zona de Las Salinas, en Roquetas de Mar, se encuentran al 36% de ejecución. Esta actuación, afirmó Castillo, «demuestra una vez más el esfuerzo del Gobierno andaluz por tener las mejores instalaciones y con la mayor celeridad posible».

En declaraciones a los periodistas, la consejera se mostró muy satisfecha por el avance de las obras, que suponen una inversión de más de 9,4 millones de euros y añadió que «si todo continúa como hasta ahora estarán finalizadas en octubre de 2026».

Así, explicó que ya se ejecutó la mayoría de movimiento de tierra y la cimentación, y actualmente se están llevando a cabo los trabajos de ejecución de estructura. Además, esta actuación permitirá la eliminación de seis módulos de prefabricadas situadas en el colegio Posidonia.

La titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional señaló que la provincia de Almería es un claro ejemplo de la apuesta educativa de la Junta, ya que desde 2019 se hicieron y finalizaron 360 actuaciones de construcción, así como la ampliación o mejora de infraestructuras educativas, alcanzando casi los 80 millones de euros. «Son realidades que se pueden comprobar en Almería capital, Níjar, Huércal, Viator o El Ejido».

En Roquetas se finalizaron desde 2019 un total de 23 actuaciones por más de 5 millones y hay en ejecución cuatro actuaciones por cerca de 10 millones de euros, una de ellas el nuevo IES de Las Salinas. En el caso de la provincia «seguimos haciendo intervenciones para mejorar las infraestructuras educativas de la provincia con 28 actuaciones ahora en ejecución que van a superar los 30 millones de euros».

Infraestructuras educativas

Por su parte, el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, destacó el buen ritmo que llevan las obras de construcción de este centro que, una vez finalizado, vendrá a cubrir una importante demanda en materia de infraestructuras educativas gracias a la disposición e interés que demostró el Gobierno andaluz.

«Es una satisfacción comprobar la sensibilidad y compromiso de la Junta de Andalucía con los roqueteros y con un municipio que crece cada día en húmero de habitantes y que necesita servicios e infraestructuras de calidad que a día de hoy gracias a una gestión responsable se están haciendo realidad», señaló Gabriel Amat.