Roquetas destina 150.000 euros para construir una parroquia

El alcalde, Gabriel Amat, y el vicario general de la Diócesis de Almería, Ignacio López Román, firmaron este miércoles un convenio de colaboración mediante el ... que el Consistorio roquetero destina 150.000 euros a la continuación de las obras de construcción de la parroquia de la Preciosísima Sangre de Aguadulce.

La ayuda, incluida en el Presupuesto Municipal de 2026, permitirá sufragar los costes de ejecución del templo. El convenio establece un anticipo del 75% de la subvención (112.500 euros), mientras que el 25 % restante se abonará una vez que la parroquia justifique la inversión realizada conforme a la normativa vigente.

Más allá de su función religiosa, las parroquias del municipio desarrollan una importante labor social en cada barrio: acompañamiento a mayores, apoyo a familias en dificultad y atención a quienes más lo necesitan. Son espacios abiertos a cualquier vecino o vecina que necesite ayuda, sea cual sea su creencia.