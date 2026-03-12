Roquetas deja a cero su deuda municipal y garantiza la estabilidad presupuestaria

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha celebrado un Pleno ordinario en el que se ha dado cuenta de la liquidación del Presupuesto General correspondiente ... al ejercicio 2025. Durante su intervención, el portavoz del Grupo Popular, José Juan Rodríguez, ha puesto de manifiesto que la gestión económica del equipo de Gobierno mantener en cero la deuda municipal, después de amortizar un préstamo de 14 millones de euros gracias a los recursos disponibles del Consistorio, «muy pocas instituciones públicas de toda España pueden presentar este dato qué va en beneficio de nuestros ciudadanos al permitirnos invertir más y ofrecer un mayor número de servicios a todos».

Tal y como ha explicado José Juan Rodríguez, la liquidación presupuestaria consolida las cuentas de las entidades municipales y consorciadas y se realiza con el objetivo de garantizar la estabilidad presupuestaria, cumpliendo con las normas de gasto y los límites de deuda pública establecidos por la legislación estatal.

Entre los datos más destacados del ejercicio, Rodríguez ha señalado que la liquidación arroja un resultado positivo de 6,2 millones de euros, además de un remanente de tesorería de 54 millones de euros, lo que refleja la buena situación financiera del Ayuntamiento.

«De este remanente ya se han incorporado 27 millones a obligaciones reconocidas por este Ayuntamiento en la asunción de compromisos que ha redunda-do en la calidad de vida de nuestros ciudadanos, y aún más, después de esta inversión se mantienen otros 27 millones de euros de libre uso en los capítulos que la legislación nos deja aplicarlo», a lo que ha añadido, «datos realmente extraordinarios».

Liquidación presupuesto 2025

En cuanto a los datos de ejecución, el presupuesto inicial del Ayuntamiento de Roquetas para el ejercicio 2025 fue de 124 millones de euros, mientras que las asignaciones finales con las que se cerró con los derechos reconocidos alcanzaron los 191 millones de euros, lo que supone un incremento superior al 54% respecto al presupuesto inicial.

En el capítulo de inversiones reales, el presupuesto inicial era de 14,6 millones de euros, cifra que se amplió hasta los 52,34 millones de euros de derechos reconocidos, lo que supone que el presupuesto final destinado a inversiones superó el 255% del presupuesto inicial.

Asimismo, los gastos liquidados durante el ejercicio superaron el presupuesto inicial en 5,2 millones de euros, lo que representa aproximadamente un 4,1% más de gasto respecto a lo previsto inicialmente.

Para el portavoz del Grupo Popular, estos datos demuestran la solidez económica del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y permiten seguir desarrollando proyectos, servicios e inversiones en el municipio manteniendo la estabilidad financiera de las cuentas públicas.