Roquetas

Uno de los momentos del Pleno celebrado este jueves en Roquetas. IDEAL

Roquetas deja a cero su deuda municipal y garantiza la estabilidad presupuestaria

José Juan Rodríguez, portavoz del Partido Popular, señala que el remanente de tesorería es de 54 millones de euros

J. C.

Roquetas de Mar

Jueves, 12 de marzo 2026, 20:50

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha celebrado un Pleno ordinario en el que se ha dado cuenta de la liquidación del Presupuesto General correspondiente ... al ejercicio 2025. Durante su intervención, el portavoz del Grupo Popular, José Juan Rodríguez, ha puesto de manifiesto que la gestión económica del equipo de Gobierno mantener en cero la deuda municipal, después de amortizar un préstamo de 14 millones de euros gracias a los recursos disponibles del Consistorio, «muy pocas instituciones públicas de toda España pueden presentar este dato qué va en beneficio de nuestros ciudadanos al permitirnos invertir más y ofrecer un mayor número de servicios a todos».

