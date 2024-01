Roquetas crece a pasos de gigante: supera los 110.000 habitantes

Javier Cortés Roquetas de Mar Sábado, 13 de enero 2024, 16:51 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

«Que el ritmo no pare, no pare», cantaba la artista Patricia Monterola hace algo más de una década, concretamente por 2011. Por aquel año, Roquetas de Mar no llegaba a los 90.000 habitantes y era de uno de los considerados como 'Municipios turísticos'.

13 años después, este municipio del Poniente almeriense ha crecido a una 'velocidad de crucero' y ya superó recientemente los 110.000 habitantes, según indica el padrón municipal de esta localidad, además de formar parte de los Planes Turísticos de Grandes Ciudades, figura reservada a las localidades con más de 100.000 habitantes.

El crecimiento de la población de este municipio, solo superado en toda la provincia por la capital almeriense, no se entiende sin estos cuatro ejes: Agricultura, Turismo, Cultura y Deporte.

Expansión

La agricultura en Roquetas de Mar junto a la vecina El Ejido son santo y seña de esta dos municipios, y por ende, de la provincia almeriense, siendo referente a nivel nacional e internacional.

Roquetas de Mar es además tierra de turismo: prácticamente todos los años es el municipio que más visitan los turistas y que más pernoctan, dada su gran expansión hotelera por el litoral.

El lema que tiene por bandera este municipio es «Roquetas es atractiva no solo en verano, sino los 365 días de todo el año», como explicó la concejala de Turismo y Playas, Amalia López a IDEAL.

Asimismo, la Cultura es otro de los ejes del crecimiento que tiene este municipio, donde muchos de los artistas que recibe a nivel nacional e internacional actúan en el Teatro Auditorio, que recientemente cumplió su vigésimo aniversario como uno de los lugares emblemáticos de Roquetas de Mar.

Igualmente, el deporte es otro de los modelos a seguir con ejemplos de las 100 horas de deportes, de los eventos que hay a lo largo y ancho del municipio e incluso de las estrellas que han nacido en esta tierra como Álex Baena.

Además, de contar con cambios que irán llegando más adelante al municipio con el objetivo de seguir creciendo.