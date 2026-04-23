Roquetas convoca el IX Concurso de Pintura y dibujo del Siglo de Oro

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que dirige Daniel Salcedo ha convocado la novena edición del Concurso de pintura y dibujo ... del siglo de oro, donde podrán participar todos los alumnos y alumnas matriculados en cualquier I.E.S. de la provincia de Almería.

El tema será 'Indumentaria del siglo de oro'. El alumno o alumna deberá representar a una persona, sea hombre o mujer vestido con la indumentaria propia de la época del Siglo de Oro, representando cualquier tipo de indumentaria de las distintas clases sociales de la época.

La técnica será libre. El soporte será lienzo, cartón, papel, tabla, digital impresa o cualquier otro material siempre que no supere un grosor de 3 milímetros. El tamaño deberá ser obligatoriamente de 50 centímetros x 40 centímetros. Las obras se presentarán sin enmarcar. Las obras que no cumplan estos requisitos serán directamente eliminadas.

Cada alumno podrá presentar un máximo de 2 obras. Las obras se entregarán presencialmente en la Casa de la Cultura, sita en Plaza Luis Martín sin número, 04740 Roquetas de Mar en horario de lunes a viernes entre las 9 y las 14 horas, o bien, enviándolas por correo postal a la misma dirección. La inscripción será gratuita y se presentará desde el día 20 de abril hasta el 3 de mayo de 2026.

Las obras deberán entregarse sin firmar, junto con un sobre cerrado que deberá contener los datos del autor (nombre, apellidos, D.N.I., domicilio actual completo, instituto en el que está matriculado y teléfono de contacto). También es importante que aparezca el título de la obra artística que se representa. En el exterior del sobre se escribirá el seudónimo del alumno y el título de la obra, al igual que en el dorso de dicha obra.

El jurado estará constituido por miembros de la Organización y profesionales de la cultura y las artes plásticas: Mariquina Ramos Díaz, Tatiana Guerrero Frías y Lidia Guerrero Frías (monitoras de los talleres municipales de Dibujo y Pintura). Los criterios de valoración serán la originalidad en la elección del traje, representación fiel de la indumentaria elegida, calidad técnica de la ilustración y recursos técnicos utilizados en la ejecución del trabajo a presentar.

Se establecen un primer premio dotado con 300 euros, un segundo premio dotado con 250 euros y un tercer premio con 200 euros. El accésit del municipio tiene una dotación de 150 euros.

El fallo se hará público durante el mes de mayo y será comunicado a los premiados. El jurado, cuya decisión será inapelable, podrá declarar desierto cualquier premio. Una selección de las mejores obras podrá ser divulgada y se mostrarán a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Las obras no premiadas podrán ser retiradas a partir del día 3 de junio de 2026 (presentando el D.N.I.) en la Casa de la Cultura, sita en Plaza Luis Martín sin número, 04740 Roquetas de Mar en horario de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas. Las obras presentadas deberán no haber sido premiadas en otros concursos o certámenes.