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Un acto cultural realizado en el Castillo de Santa Ana. IDEAL

Roquetas convoca el IX Concurso de Pintura y dibujo del Siglo de Oro

Podrán participar todos los alumnos y alumnas matriculados en cualquier I.E.S. de la provincia de Almería

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Jueves, 23 de abril 2026, 21:10

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La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que dirige Daniel Salcedo ha convocado la novena edición del Concurso de pintura y dibujo ... del siglo de oro, donde podrán participar todos los alumnos y alumnas matriculados en cualquier I.E.S. de la provincia de Almería.

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