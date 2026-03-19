Roquetas convoca el concurso de Jóvenes Valores 'Andrés Reyes' del Pulpop Festival 2026

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar abre el plazo de inscripción para participar en el concurso 'Jóvenes Valores Pop 'Andrés Reyes' en el marco del ... Festival Pulpop 2026. Este concurso tiene ámbito nacional, pudiendo participar en él todos los artistas, grupos o solistas con residencia en España, que no tengan álbum publicado, a excepción de los autoeditados o aquellos que no hayan firmado contrato discográfico ni editorial. Sí será posible, en cambio, la inscripción de los artistas que hayan publicado singles o extended play, o que hubieran participado en discos recopilatorios, siempre y cuando no estén vinculados a una discográfica.

Además, los tres temas a concurso no deben estar sujetos a contrato editorial. Sólo se admitirán trabajos que desarrollen un estilo musical dentro de la línea del festival: indiepop, indierock, shoegaze, electropop. Deberán contar con un repertorio propio de, al menos, cuatro canciones.

Los grupos participantes concurren entendiendo que este es un concurso para promocionar a grupos emergentes y que al participar declaran que no reclamarán derechos de autoría o reproducción que se puedan generar por el hecho de participar.

No podrán participar los grupos ganadores de ediciones anteriores. Los finalistas sí podrán hacerlo. Para participar, debe cumplimentarse el formulario relativo a la inscripción. El participante remitirá anexo al formulario de inscripción declaración responsable de estar al corriente con la tesorería municipal.

El plazo de inscripción será del 8 de marzo al 22 de marzo. La mecánica del concurso se compone de un proceso de inscripción, preselección de semifinalistas, y la elección del ganador.

Para inscribirse debe cumplimentarse el formulario relativo a la inscripción que estará disponible en el enlace: https://www.pulpop.es/descargas/INSCRIPCION_CONCURSO_PULPOP2026.pdf y enviarlo al correo electrónico concursopulpop@roquetasdemar.es.

La ficha del grupo debe tener el nombre de la banda, una fotografía, una biografía completa, datos completos de la persona de contacto (nombre y apellidos, dirección, teléfono, email y página web en caso de tenerla) e indicar todos los componentes del grupo, así como el instrumento que tocan. También deberán poner los títulos de las canciones a concurso.

Además, deberán enviar un enlace de descarga (por ejemplo, Dropbox), con todo el dossier solicitado en las bases y las 3 canciones con las que concursarán y un enlace a los temas a concurso ya sea en Youtube, Spotify, Bandcamp o SoundCloud para la votación del público. No serán válidas carpetas a compartir tipo Google Drive.

De todos los participantes, se seleccionarán tres finalistas. Estos finalistas, serán elegidos por un jurado designado por el área de Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Los nombres de los finalistas serán comunicados entre el 3 y el 27 de marzo de 2026 en la web y distintas redes sociales.

El ganador será elegido por el jurado propuesto por el área de Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Al ganador del concurso le será comunicado con fecha 9 de abril de 2026. El ganador tocará en directo en el día del festival. Se valorará positivamente la propuesta musical siguiendo estos criterios esenciales destacando la creatividad en la composición de las letras, la Calidad musical, la originalidad en la presentación de las propuestas y la adecuación del estilo.

El premio consistirá en una actuación de treinta minutos en el Festival Pulpop a celebrar en el año 2026. A su vez, el grupo ganador recibirá la cantidad de 800 euros y será incluido en el cartel de la siguiente edición del Pulpop Festival, que tendrá lugar en Roquetas, el 7 de agosto de 2026. La Organización del concurso correrá con los gastos de equipo de sonido y catering del festival.

Enlace de descarga de la inscripción:

https://www.pulpop.es/descargas/INSCRIPCION_CONCURSO_PULPOP2026.pdf