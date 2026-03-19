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Imagen del festival Pulpop del pasado año. IDEAL

Roquetas convoca el concurso de Jóvenes Valores 'Andrés Reyes' del Pulpop Festival 2026

Este certamen sirve para la promoción de grupos emergentes de toda España

J. C.

Roquetas de Mar

Jueves, 19 de marzo 2026, 01:30

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El Ayuntamiento de Roquetas de Mar abre el plazo de inscripción para participar en el concurso 'Jóvenes Valores Pop 'Andrés Reyes' en el marco del ... Festival Pulpop 2026. Este concurso tiene ámbito nacional, pudiendo participar en él todos los artistas, grupos o solistas con residencia en España, que no tengan álbum publicado, a excepción de los autoeditados o aquellos que no hayan firmado contrato discográfico ni editorial. Sí será posible, en cambio, la inscripción de los artistas que hayan publicado singles o extended play, o que hubieran participado en discos recopilatorios, siempre y cuando no estén vinculados a una discográfica.

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Roquetas convoca el concurso de Jóvenes Valores &#039;Andrés Reyes&#039; del Pulpop Festival 2026