Roquetas convoca a la ciudadanía a participar en foros sobre el PGOM Vecinos y entidades locales podrán participar en los próximos foros de debate organizados en el mar-co del proceso de revisión del planeamiento urbanístico municipal

El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, ha destacado que la participación ciudadana es clave para construir un diagnóstico compartido.

Roquetas de Mar Jueves, 16 de octubre 2025, 21:48

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar organizó una nueva convocatoria de foros de debate y jornadas con las que se persigue implicar a la ciudadanía y entidades sociales en el proceso de revisión del planeamiento urbanístico.

El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, destacó que la participación ciudadana es clave para construir un diagnóstico compartido sobre el que se trazarán las alternativas de futuro para el municipio. «Todas las personas interesadas, así como entidades sociales, profesionales y económicas, están invitadas a participar en este proceso abierto, plural y colaborativo».

«Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Roquetas reafirma su compromiso con la transparencia, la participación y el desarrollo sostenible, impulsando un modelo de ciudad construido desde el diálogo y la implicación comunitaria», explicó el edil.

En esta ocasión, el trabajo se articulará en torno a dos instrumentos diferenciados, aunque conectados, por un lado, el Plan de Ordenación Urbanística (POU), que abordará la ordenación del suelo urbano y, por otro lado, el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), centrado en la ordenación del suelo rústico.

Cabe recordar que estas dos figuras abordan lo que el marco normativo anterior trataba el PGOu , ahora en revisión. De esta forma, ambos instrumentos forman parte de un mismo proceso por lo que se decidió estructurar en sesiones diferenciadas para facilitar el análisis y la participación manteniendo la conexión entre ambos ámbitos de planificación. Edificio Polivalente de El Puerto

El 23 de octubre a las 18:00 horas se realizarán las Jornadas POU, que se centrarán en el suelo urbano, con especial atención al espacio público, el patrimonio y la movilidad - accesibilidad.

El 4 de noviembre a las 18:00 horas – Jornadas PGOM, que abordarán los crecimientos urbanos y el suelo rústico, incluyendo sus actividades y su proteccción, y el 5 de noviembre a las 10:00 horas serán las Jornadas Colectivos para detectar vulnerabilidades y dar voz a la juventud, mayores, discapacidad y asociaciones de mujeres, integrando una visión más diversa y equitativa en la planificación del municipio. Los tres edificio Polivalente de El Puerto

Por último, recordar que se ha habilitado la web https://planifica.roquetasdemar.es para canali-zar el intercambio de información con la ciudadanía durante todo el proceso de revisión del mar-co urbanístico vigente.