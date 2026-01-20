Roquetas se convierte en un mar de historias sobre la amistad y el amor por el medio marino

El Aula del Mar de Roquetas de Mar se convirtió el pasado sábado en un puerto de historias y emociones con la nueva sesión del ... programa 'La Mar Divertida', una propuesta cultural, educativa y turística impulsada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del Área de Turismo y Playas, que registró aforo completo.

Durante una hora, niños y adultos compartieron una experiencia basada en la amistad, el amor por el mar, el respeto a los animales y la sostenibilidad, disfrutando de un cuentacuentos en vivo especialmente adaptado a la realidad de Roquetas de Mar.

La sesión estuvo conducida por Paula Mandarina, una de las narradoras infantiles más destacadas del panorama nacional, que recorre el país llevando historias de un lado a otro y adaptándolas a cada comunidad para convertirlas en experiencias vivas para los niños.

El cuento 'Había una vez un barquito chiquitito' sirvió como hilo conductor para acercar a los más pequeños la vida de los pescadores que faenan en la costa de Roquetas de Mar, conectando la imaginación con la realidad del municipio y reforzando el vínculo emocional con el mar y sus gentes.

Formada en Arte Dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, la trayectoria de Paula Mandarina ha estado siempre vinculada a la educación, conjugando interpretación y docencia en centros educativos con públicos de todas las edades.

El acto fue presentado por Emilia Álvarez, CEO de Asiento Vip y cofundadora de Contraportada, las dos empresas que producen 'La mar de divertida', la cual recordó que Paula Mandarina es, además, autora del cuento 'Los ciempiés no llevan zapatos', con ilustraciones de Sol Ruiz, artista que también ha desarrollado talleres en el Aula del Mar, y su principal seña de identidad es la personalización de las historias, adaptándolas a cada lugar y comunidad.

Esta sesión tuvo además un carácter muy especial, ya que fue la primera vez que Paula Mandarina realizó un cuentacuentos de estas características en su ciudad natal, Roquetas de Mar, una experiencia que le hizo especial ilusión y que vivió con orgullo al poder narrar en el Aula del Mar, un espacio con el que conectó de manera inmediata por su vinculación con el litoral y la educación ambiental.

Club de Música sobre las Olas

El programa 'La Mar Divertida', organizado por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y producido por Asiento VIP y Contraportada, se consolida como una iniciativa que aúna cultura, educación ambiental y promoción turística, contribuyendo a posicionar el Aula del Mar como un recurso turístico y cultural de referencia para familias.

Desde el Área de Turismo y Playas se continúa trabajando para que el Aula del Mar sea un espacio vivo y dinámico, capaz de atraer tanto a vecinos como a turistas, poniendo en valor el patrimonio natural y cultural de Roquetas de Mar a través de propuestas accesibles, creativas y de calidad.

El próximo sábado, día 24 de enero, continuará la programación familiar en el Aula del Mar abriéndose 'El club de música sobre las olas', para celebrar un concierto de jazz familiar que contará con la cantante Sara Soul y el guitarrista Carlos López, a las 12 horas.

Son dos referentes de la música en Almería que llenarán el Aula del Mar con temas de jazz y soul, y una oportunidad para que los más pequeños de la casa puedan acercarse a estos géneros musicales en el concierto familiar. Las inscripciones gratuitas estarán abiertas a partir de hoy, martes, hasta cubrir todas las plazas, y deben formali-zarse en el email auladelmar@roquetasdemar.es