Roquetas se convierte en el epicentro de la ciberseguridad con un congreso internacional

Roquetas de Mar Jueves, 22 de mayo 2025, 19:59

El Hotel Evenia Zoraida Park inició este jueves el 'Roquetas.online, el I Congreso Internacional de Ciberseguridad y Transformación Digital, un evento que quiere convertirse en imprescindible para todas las personas que necesiten estar al día en cuanto a conocimientos relativos a la seguridad en entornos digitales.

Mismamente, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar realizó la apertura institucional sobre las 12.00 horas y se presentó minutos después la prima sesión de la jornada de este miércoles con Ciberyayos, ¡no caigas en la trampa!, de la mano de Marta y Mercedes.

Otras sesiones

Durante la tarde del miércoles se realizaron tres sesiones más con José Cintora, a partir de lasa 17.00 horas, que se encargó de explicar, contextualizar y dar información sobre 'Jovenes digitales: ¿Boomer nace o se hace? A la misma hora también se encontró la sesión 'De la idea a la acción: construyendo Syknos desde cero, con Nacho Sáez, y finalizó David Padilla con la sesión 'Lo que subes hoy, te puede explotar mañana'. Para este viernes, el congreso tiene preparadas varias sorpresas como la sesión, prevista para las 10. 00 horas de la mañana, de 'Ciberseguridad y IA in the Age of Deep Reasoning', de la mano de Chema Alonso, un conocido 'hacker a nivel internacional, ex miembro del Comité Ejecutivo de Telefónica y experto en ciberseguridad.

Además, fue reconocido internacionalmente con un gran número de premios como el MVP de Microsoft desde el 2015 hasta el 2016. Por su parte, Chema se hizo conocido a raíz de la venta de su empresa (Informática 64, más tarde llamada 'ElevenPaths') a Telefónica.

Perfil del ciberdelincuente

Para las 11.00 horas está prevista la sesión de 'Camino hacia la ciberseguridad en 2025', a cargo de Daniel Maissi, 'El nuevo perfil del ciberdelincuente: de los sótanos a los grupos organizados', por María Aperador, y 'Así nos piratean el cerebro. Manipulación en la era de la IA generativa en esteroides', a cargo de Esther Paniagua.

Por la tarde, sobre las 17.00 horas, El Evenia Zoraida Park continúa con el congreso de la mano de Josep Albors y las 'Ciberamenazas con IA: aprendiendo a reconocerlas y a hacerles frente'. 'El sistema nunca es perfecto', de Elisa Alises, y 'La bachata del cibercrimen', de Rafa López, finalizan los actos del viernes.

Ya para el sábado, el I Congreso Internacional de Ciberseguridad y Transformación Digital tiene previstas siete sesiones más. La primera se desarrollará a partir de las 10.00 horas a cargo de Miguel Ángel de Castro con la sesión 'Hunting human implants'. 'Perspectiva regulatoria de la IA en España: buenas prácticas', de Ofelia Tejerina, 'Fundamentos del Bug Bounty y típicos fails', de Cyber-Forged, y 'Certificando el mundo digital - elDAS, de Lucía y SilviaColoriuris finalizan las primeras sesiones sobre las 14.30 horas de la tarde.

Una pausa para la comida. Y ya por la tarde, sobre las 16.00 horas, Martín Vigo dará una conferencia sobre la 'Operación KAERB y mi historia paralela buscando a ladrones del móvil de mi pareja', se continuará con 'La industria de la mentira', a cargo de Julián Macías Tovar, y se finalizará con Jorge Coronado con una 'Una putinvuelta a las criptoestafas'.

Congreso

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto con el concejal de Gobierno Interior y Educación, José Juan Rodriguez presentaron este martes este gran evento promovido por el colectivo 'Cosas de Hackers' en colaboración con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Una iniciativa que suponen una gran oportunidad para crear un espacio de aprendizaje y de divulgación en materia de ciberseguridad y digitalización para todos.