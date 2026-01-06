Roquetas se convierte en el centro del ajedrez nacional con el Chess Festival

Roquetas de Mar vuelve a convertirse en el epicentro del ajedrez por excelencia. Desde el pasado 2 de enero y hasta este 7 de enero, ... el municipio acoge en el Hotel Bahía Serena la XXXVII edición del Roquetas Chess Festival, un evento consolidado que dirige las miradas del ajedrez nacional e internacional hacia el sureste de la península.

El festival arrancó con su prueba estrella, el Open Internacional, que en esta edición alberga a un total de 151 jugadores procedentes de hasta 22 nacionalidades y llegados de casi todos los continentes. Al respecto, el concejal de Deportes, Tiempo Libre y Cultura, Pepe Rubí, valoró muy positivamente el inicio del torneo.

«Es un orgullo comprobar cómo, tras 37 ediciones, Roquetas de Mar sigue siendo un referente indiscutible en el calendario ajedrecístico mundial. La presencia de más de 150 ajedrecistas de 22 países demuestra que nuestra ciudad es capaz de organizar eventos de primer nivel que unen deporte, turismo y proyección internacional».

Favoritos y jóvenes promesas

El nivel competitivo de este año promete partidas de gran tensión y lucha desde las primeras rondas. Entre los grandes favoritos para alzarse con el triunfo destaca el jugador de origen indio Diptayan Ghosh, quien se codeó recientemente con la élite mundial.

Asimismo, el torneo cuenta con la presencia del ucraniano Vitaly Bernadskiy, excampeón en anteriores ediciones de este festival, y del norteamericano Nico Chasin, un joven jugador con una proyección enorme.

Sin embargo, la gran atracción entre los jugadores españoles es el navarro Javier Habans Aguerrea. Este joven talento logró un hito histórico en noviembre de 2024 al proclamarse campeón del Mundo Sub-16 en Brasil. Habans mantiene un vínculo especial con Roquetas de Mar, ya que viene participando en este festival de manera casi ininterrumpida desde que era menor de 8 años.

Más premios

En su apuesta por la excelencia, la organización aumentó este año la cuantía de los premios para hacer el torneo más atractivo y mantenerse a la altura de las competiciones de nivel similar.

Además del Open Internacional, la actividad es frenética en el recinto. Durante la mañana del pasado sábado 3 de enero, se disputó el Torneo Escolar, exclusivo para jugadores menores de 12 años.

Asimismo, en la segunda jornada dio comienzo el Open Sub-21, que se extenderá hasta la tarde de este martes 6 de enero. Así, toda la información del torneo, emparejamientos y resultados pueden seguirse en tiempo real a través de un enlace.