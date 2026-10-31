Roquetas contempla 20 nuevas plazas para agentes de Policía Local

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó la Relación de Puestos de Trabajo para el próximo año 2027, en la que aparecen 174 vacantes, es ... decir 174 sobre un total de 685 empleados municipales entre funcionarios, personal laboral y personal eventual.

La mayor parte de esas vacantes se concentran en el personal funcionario, con 117 puestos sin cubrir sobre un total de 428, correspondiendo 31 a la administración general, otros 38 a la administración especial y 2 de habilitación nacional.

Por su parte, 55 de las vacantes se producen en el personal laboral sobre una plantilla de 240. Solo están cubiertas más del 90% de las plazas en el apartado de personal eventual, es decir, de asesores, donde hay 25 plazas de 27 disponibles.

Entre las carencias sin cubrir, destaca la Policía Local, donde se prevé una plantilla de 155 personas y hay cubiertas actualmente 109, habiendo 46 vacantes. Esas necesidades de plantilla se concentran en los policías rasos, donde hacen falta 30 agentes más para cubrir la plantilla prevista, sobre un total de 129, mientras que en el caso de los oficiales hay 6 vacantes sobre un total de 12, habiendo dos vacantes de subinspector, otras dos de inspector y dos más para la segunda actividad agentes Policía Local. Sin embargo, no hay vacantes para intendente ni intendente principal.

En cuanto a la creación de las 20 nuevas plazas para los agentes, el informe técnico de la plantilla prevista para el próximo año detalla que se hará sí se cumplen las reglas de gasto sin deuda financiera, atendiendo a la prioridad de necesidad y urgencia para atender en determinados núcleos de población el seguimiento y aplicación de las ordenanzas municipales, para lo cual se precisa de un contingente mayor de agentes y mandos que puedan coadyuvar a los que se encuentran en servicio activo en todas las materias que tienen asignadas de competencia municipal.

Especialmente, en estos momentos que deberán de prestar más número de servicios en las diferentes dependencias municipales que se encuentran desconcentradas y que con motivo de la demolición de la Casa Consistorial para la construcción de otra nueva se precisará la presencia personal de efectivos.

Más vacantes

Además de estas necesidades en la Policía Local, el resto de puestos sin cubrir de funcionariado se concentran en los demás departamentos. En los habilitados nacionales hay dos vacantes: interventor de fondos y tesorero. Dos vacantes sobre un total de 6 personas en plantilla contando con el secretario general, vicesecretario, viceinterventor y vicetesorero.

En la administración general hay 31 vacantes sobre 166 funcionarios, concentradas sobre todo en los auxiliares administrativos donde faltan 11 personas sobre un total de 39, mientras que en administrativos hay 10 vacantes de 72 plazas, en técnicos de gestión A2 hay 5 vacantes de 38 y en técnicos de gestión A1 hay 5 vacantes de 17 plazas.

En cuanto a administración especial, en la clase de técnicos superiores se incluyeron 3 vacantes de una plantilla de 33 personas. Entre ellas, faltan 1 graduado en Medicina, en Filosofía/Historia del Arte y un graduado en Periodismo.

En la escala de técnicos medios (A2) hay 5 vacantes de 12, entre ellos 4 trabajadores sociales, 2 técnicos mayores, 1 educador social, 1 arquitecto técnico (para catastro), 1 agente de Igualdad, 1 encargado general (grado arquitecto/ingeniero), 1 coordinador de instalaciones, 1 de protocolo, 1 coordinador de actividades y tiempo libre, 1 coordinador de protección civil y 1 de informática, para el área de Urbanismo.

Por su parte en la subescala técnica (C1) hay 20 vacantes sobre un total de 22 plazas, 4 operarios de brigada de urbanismo, 4 agentes sociales, 3 operarios brigada notificador, 3 operarios brigada protección civil, 2 dinamizadores deportes y tiempo libre, 1 de audiovisuales, 1 coordinador adjunto alcaldía y 1 dinamizador tiempo libre.

Personal laboral

Por último, en el personal laboral hay unas 7 vacantes en titulados medios del grupo II, se trata de unos 5 profesores de música, un director/jefe de estudios y un gestor de la escuela de música. En cuanto al grupo III hay otras 5 vacantes sobre un total de unas 15 plazas, tres son para obras y servicios (electricidad, pintura, mantenimiento y parque móvil y playas, otra para subencargado general parque móvil y gestor teatro auditorio.

En el grupo IV hay 40 vacantes de 192, 6 oficiales operarios de brigada, 3 oficiales, 4 oficiales parques móviles playas, 6 oficiales electricidad, 6 oficiales de obras, 1 oficial de pintura, 1 oficial de fontanería, 1 colaborador administrativo (extinta auxiliar clínica, 2 oficiales conductor de espec. dec. total, 2 agentes oficiales (conserjes, ordenanzas, ujieres, subalternos), 2 oficiales parques móviles, 1 operarios brigada limpieza, dos monitores de cultura y 3 oficiales supervisores (obras, obras y playas, electricidad, pintura vías públicas, pintura, parque móvil, mecánica, parque y jardines, cementerios y servicios). Y en el grupo V hay 3 vacantes, 2 para agentes y 1 para operario de brigada.