Roquetas contará con la exposición 'Costa de Almería. Costa de la Sal' hasta el 26 de abril

El Museo Casa Anita de Roquetas de Mar acoge desde hace unos días, y hasta el próximo 26 de abril, una nueva exposición impulsada por ... el IEA: 'Costa de Almería. Costa de la Sal'. Esta muestra, compuesta por 16 paneles explicativos, ofrece un riguroso recorrido histórico y técnico por las ocho explotaciones salineras que han moldeado la economía y el paisaje del litoral desde hace milenios.

A través de la memoria de enclaves como Roquetas de Mar o las salinas de Cabo de Gata, la muestra propone al espectador una visión que rescata un patrimonio industrial único, desde sus posibles raíces romanas hasta su evolución científica. Con ella se da a conocer este legado esencial para comprender la cultura y el nombre de una costa que ha vivido por y para el denominado 'oro blanco'.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a otros miembros de las corporaciones provincial y municipal, acompañados por el coordinador y autor de los textos de este proyecto, el miembro del IEA José Manuel López Martos, han recorrido la exposición para conocer los detalles sobre la captación de sal a lo largo de la historia de la provincia.

En este sentido, el presidente, José Antonio García Alcaina, ha afirmado que «el objetivo es reivindicar el nombre la provincia de Almería como Costa de la Sal a modo de homenaje a nuestra historia milenaria vinculada a la obtención de este recurso. En ella el público puede viajar, y hasta casi saborear, las diferentes explotaciones almerienses como las todavía activas en Cabo de Gata o el histórico gran complejo que tuvo Roquetas con San Rafael, Viejas y Cerrillos».

En este sentido, García Alcaina ha apuntado que «con esta iniciativa difundimos que la historia de las salinas no es solo industria, sino que representa la creatividad de nuestros antepasados para la creación de humedales. Unos espacios que hoy día constituyen una imprescindible naturaleza viva que se convierte en el hogar, en el valioso ecosistema, de la rica biodiversidad almeriense».

Por su parte, el acalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado que «la exposición pone en valor la relevancia de las ocho explotaciones salineras de Almería, una actividad que durante siglos fue clave para el desarrollo económico, social y territorial de nuestra tierra. En Roquetas de Mar, las salinas han sido mucho más que una actividad económica, han sido el origen mismo de nuestro municipio».

Por último, Amat ha recordado que Las Salinas de Roquetas, organizadas en complejos como las de Cerrillos, las Salinas Viejas y especialmente las de San Rafael, «llegaron a constituir un sistema productivo integrado que generó empleo, atrajo población y configuró el paisaje de nuestro litoral. Fue precisamente esta actividad la que impulsó la transformación del municipio antes de la llegada de la agricultura intensiva y el turismo, por tanto, hablar de las salinas es hablar del nacimiento y desarrollo de Roquetas de Mar. Sin ellas, no se entendería nuestra evolución como pueblo ni nuestra identidad».

Por su parte, el comisario de la muestra, José Manuel López, ha señalado que «uno de los objetivos es recordar, más que nostalgia es darle un sentido a las cosas. Estamos acostumbrados a la información de las nuevas tecnologías pero nos falta información para interpretar el territorio. Por eso queríamos mostrar ese patrimonio, de dónde surge y de dónde venimos».

Tres pilares para descubrir los secretos de la sal almeriense

'Costa de Almería, Costa de la Sal' propone un viaje por un recurso explotado desde la prehistoria a través de tres ejes fundamentales: La sal: Un análisis sobre la naturaleza de la sal, su importancia vital y la fascinante química que permite su obtención. Por su parte, Las salinas almerienses: Un recorrido por las explotaciones de la provincia, desde el Salar de los Canos y Terreros, pasando por las emblemáticas y activas Salinas de Cabo de Gata, hasta el gran complejo de Roquetas de Mar (San Rafael, Viejas y Cerrillos) y las históricas lagunas de Punta Entinas y Guardias Viejas.

A su vez, un Legado vivo: La definición de las salinas como 'socioecosistemas', donde el ingenio humano ha moldeado un patrimonio arquitectónico y una biodiversidad única, convirtiendo estos humedales en santuarios para las aves.

La muestra se puede visitar en el Museo Casa Anita, ubicado en la Plaza de la Constitución de Roquetas de Mar, hasta el 26 de abril. Los diferentes paneles informativos disponen de códigos QR que facilitan más información y más adelante la exposición se podrá ver en diferentes municipios. El horario de visita es de martes a viernes de 10.00 horas a 13.00 horas y de 17.00 horas a 20.00 horas; sábados, domingos y festivos el horario es de 11.00 horas a 13.00 horas.