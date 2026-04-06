Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, visitaron la exposición. IDEAL

Roquetas contará con la exposición 'Costa de Almería. Costa de la Sal' hasta el 26 de abril

La exposición, impulsada por el Instituto de Estudios Almerienses de Diputación, ofrece un recorrido por las explotaciones salineras de la provincia desde sus raíces romanas hasta su evolución científica

J. C.

Roquetas de Mar

Lunes, 6 de abril 2026, 17:12

Comenta

El Museo Casa Anita de Roquetas de Mar acoge desde hace unos días, y hasta el próximo 26 de abril, una nueva exposición impulsada por ... el IEA: 'Costa de Almería. Costa de la Sal'. Esta muestra, compuesta por 16 paneles explicativos, ofrece un riguroso recorrido histórico y técnico por las ocho explotaciones salineras que han moldeado la economía y el paisaje del litoral desde hace milenios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agrede con un hacha a tres vecinos en Montefrío y deja grave a uno de ellos
  2. 2

    La abogada granadina que ha logrado reducir 40 años la condena de un preso
  3. 3 El vuelco de un coche en la A-44 deja retenciones a la altura de Campotéjar
  4. 4 La polémica del «No insistan» en Granada: ¿Es correcto no cobrar las mesas de los bares por separado?
  5. 5 Una DANA cambia el tiempo en Granada con calima, lluvias de barro y bajón térmico
  6. 6

    Las notas de los alumnos más ilustres de la Universidad de Granada
  7. 7 El único niño de un pueblo de Granada saca una procesión: «Me hace ilusión que la gente venga»
  8. 8 Peatones y ciclistas podrán recorrer el perímetro de la base aérea de Armilla gracias a un nuevo vial
  9. 9 El cachopo granadino que aspira a ser el mejor de España: «Es espectacular»
  10. 10 Los embutidos de un pueblo granadino con 40 años de experiencia y «estándar de oro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas contará con la exposición 'Costa de Almería. Costa de la Sal' hasta el 26 de abril

Roquetas contará con la exposición &#039;Costa de Almería. Costa de la Sal&#039; hasta el 26 de abril