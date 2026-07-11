Roquetas contará con una exposición de las aves almerienses

La exposición 'Las aves de los almerienses' llega al Aula del Mar de Roquetas de Mar para descubrir los nombres populares con los que generaciones ... de almerienses bautizaron a las aves de la provincia de Almería.

Un trabajo de recopilación que recoge cientos de denominaciones transmitidas de forma oral, y una invitación a conservar tanto las palabras como las especies que las inspiran. Para poder ver la exposición en el Aula del Mar de Roquetas de Mar no hace falta pagar entrada, ya que es entrada libre.

La exposición está abierta desde el pasado 1 de julio hasta el 1 de septiembre. En cuanto, a la inauguración de la misma se realizó el jueves 10 de julio, con visita guiada de la mano del director de la exposición. Esta exposición es una muestra del Instituto de Estudios Almerienses y la Diputación Provincial de Almería que une naturaleza.

Asimismo, Roquetas de Mar cuenta con uno de los parajes únicos en la provincia de Almería donde se pueden divisar una gran cantidad de aves y otros animales durante todo el año como lo es Punta Entinas-Sabinar.

Si por algo es característico Punta Entinas es por la variedad de aves que comprenden desde flamencos, garzas reales, patos, gorriones y gaviotas hasta aves menos comunes como la Avoceta común, Porrón europeo, Archibebe común o Malvasía cabeciblanca, muchas de ellos similares a patos y a gaviotas, pero con características diferentes, como los colores llamativos en sus alas, picos de distinto tamaño, patas diferenciales y una alimentación que puede variar, a la par que sonidos que emiten que les distingue del resto.

Además, esta Reserva Natural cuenta también con otros animales como la culebra de herradura, lagarto ocelado y la culebra bastarda.