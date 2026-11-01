Roquetas consolida su liderazgo turístico superando los 1,3 millones de pernoctaciones en verano

Roquetas de Mar continúa consolidándose como uno de los principales destinos turísticos de Andalucía. Los datos correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre ... de 2026 confirman la fortaleza del sector turístico del municipio, que ha registrado un total de 1.306.736 pernoctaciones durante este periodo, con una evolución positiva que se mantuvo también durante el mes de septiembre, una vez finalizados los meses de mayor afluencia turística.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, valoró estos resultados, que, según señaló, «demuestran que Roquetas de Mar sigue siendo un destino turístico atractivo y competitivo, capaz de ofrecer mucho más que sol y playa. Estos datos son fruto del trabajo que venimos realizando desde el Ayuntamiento para mejorar nuestras infraestructuras, nuestras playas y nuestra oferta cultural, deportiva y de ocio, pero también del esfuerzo y la implicación de nuestros empresarios, hoteleros, comerciantes y profesionales del sector turístico».

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el municipio registró durante el mes de julio 96.000 viajeros y 470.970 pernoctaciones, con un crecimiento del 4% en el número de visitantes respecto al mismo mes de 2025. Espe-cialmente significativo fue el comportamiento del turismo internacional, que au-mentó cerca de un 9%, así como la ocupación hotelera, que alcanzó el 82%, frente al 75% registrado el año anterior.

Esta tendencia positiva se mantuvo durante agosto, uno de los meses de mayor actividad turística para la ciudad, en el que se superaron los 100.000 viajeros y se contabilizaron 486.239 pernoctaciones, lo que representa un incremento del 5% respecto a agosto de 2025. Además, el número de viajeros internacionales creció un 2%, reforzando el atractivo de Roquetas de Mar entre los mercados turísticos extranjeros.

Septiembre confirma la fortaleza del destino más allá de la temporada alta. Uno de los datos más relevantes de este balance corresponde al mes de septiembre, que ha cerrado con 79.842 viajeros y 349.527 pernoctaciones, cifras que suponen incrementos del 8,2% y del 4,5%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año anterior. La estancia media se ha situado en 4,4 días.

Por su parte, la concejala de Turismo y Playas, Amalia López, subrayó que estos resultados tienen una especial importancia porque «ponen de manifiesto que Roquetas de Mar mantiene su capacidad de atracción turística más allá de julio y agosto. Nuestro objetivo es que la actividad turística se prolongue durante el mayor número de meses posible, porque eso significa más oportunidades para nuestras empresas, más empleo y mayor dinamismo económico para toda la ciudad«.

López destacó que los resultados de septiembre «refuerzan la estrategia municipal de desestacionalización turística, basada en diversificar nuestra oferta y ofrecer propuestas atractivas durante todo el año». «El crecimiento de las pernoctaciones es especialmente importante porque supone que los visitantes permanecen más tiempo en nuestro municipio y contribuyen directamente a la actividad económica de nuestros hoteles, restaurantes, comercios y establecimientos turísticos».

La edil puso en valor la programación cultural, deportiva y de ocio que se desarrolla en Roquetas de Mar, así como las actividades y eventos celebrados durante septiembre, que contribuyen a mantener el atractivo del municipio una vez finalizados los meses centrales del verano.

A ello se suma la apuesta municipal por prolongar los servicios turísticos en el litoral. En este sentido, el Plan de Playas de Roquetas de Mar se mantiene activo hasta el 1 de noviembre, una medida que permite continuar ofreciendo servicios y atención a los usuarios y visitantes, aprovechando las excelentes condiciones climatológicas del municipio.