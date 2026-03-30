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Roquetas conmemora el Día Mundial del Teatro rindiendo homenaje al alumnado de la Escuela

Los docentes han sido los protagonistas de un video en el que han querido agradecer al alumnado el entusiasmo que demuestran cada día

J. C.

Roquetas de Mar

Lunes, 30 de marzo 2026, 12:02

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Con motivo del Día Mundial del Teatro, el equipo docente de la Escuela Municipal de Teatro de Roqueta de Mar ha querido ha querido trasladar ... su más sincera felicitación a los casi 300 alumnos que actualmente forman parte de este proyecto cultural y educativo.

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