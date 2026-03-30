Roquetas conmemora el Día Mundial del Teatro rindiendo homenaje al alumnado de la Escuela

Con motivo del Día Mundial del Teatro, el equipo docente de la Escuela Municipal de Teatro de Roqueta de Mar ha querido ha querido trasladar ... su más sincera felicitación a los casi 300 alumnos que actualmente forman parte de este proyecto cultural y educativo.

En la actualidad, la escuela está inmersa en la preparación de todas las representaciones teatrales que contempla la programación de esta temporada cuya dirección ha asumido Alfonso López Salmerón «con mucha ilusión y una gran responsabilidad» aunque ha hecho «un alto en el camino» para conmemorar este día con la realización y grabación de un video con el que han querido poner en valor este género literario y artístico y, al mismo tiempo, aprovechar para felicitar a todo el alumna-do de este centro educativo por su implicación diario.

Por esta razón, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha querido reconocer el trabajo que los docentes llevan a cabo en la Escuela para acercar a la cultura a todo el municipio. «Animo a la familias de los alumnados y, en general, a todos los vecinos a a acompañar y disfrutar de este esfuerzo colectivo, asistiendo a las re-presentaciones teatrales y formar parte activa de la vida cultural de nuestra ciudad.

Por su parte, el director de la Escuela Municipal de Teatro, Alfonso López Salmerón, ha destacado que «el compromiso, la dedicación y el entusiasmo que demuestran los alumnos y alumnas cada día a día son el verdadero motor de esta Escuela, consolidándose como un espacio de formación, convivencia y crecimiento artístico de referencia.

«En una jornada tan señalada, queremos poner en valor el trabajo que hay detrás de cada montaje teatral, así como la ilusión con la que ya se afrontan los nuevos proyectos teatrales de este año, que verán la luz en los próximos meses, y que sin duda, volverán a poner de manifiesto el talento y la entrega de nuestro alumnado», subraya López Salmerón.

Programación

La nueva programación incluye un total de 26 representaciones teatrales dirigidas tanto al público adulto como al público familiar. De éstas, 8 se representarán en el Teatro Auditorio y, el resto, en la Escuela de El Parador con propuestas de Teatro Clásico, Contemporáneo y Griego junto con otros espectáculos destinados al público infantil.

Esta programación comenzará de forma oficial 8 de mayo con la representación de la Zarzuela «La Alegría de la Huerta» – Así que pasen cinco Años (22 de mayo) – Ni Muerto ni Rico sino todo lo contrario (5 de junio) – Troyanas (12 de junio)- La Casa de Bernarda Alba (20 de junio) -Lavar, Marcar y Enterrar (27 de junio) – Y de Postre, Un asesinato (10 de octubre) – Musical «Un mundo ideal : Tributo a Aladín.

Todas estas obras se representarán en el Teatro Auditorio mientras que el resto se llevarán a cabo en la Escuela Municipal de El Parador. El teatro clásico tendrá una presencia relevante con la representación de Las Troyanas, un texto de gran fuerza trágica que conecta la tradición clásica con los conflictos universales del ser humano, reforzando el carácter formativo y cultural de la Escuela.

También se representará La Odisea, Jasón y Las Furias, Penélope, Electra o Lisístrata entre otras. Por otro lado, el Teatro Clásico llegará de la mano de La Tempestad, Mucho Ruido y Pocas Nueces o Entremeses del Siglo de Oro. Además, entre otras actividades complementarias destaca la invitación para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.