Roquetas conmemora el Día de la Mujer Rural con una jornada dedicada al liderazgo femenino El alcalde, Gabriel Amat, destaca el papel de la mujer en el desarrollo del modelo agrario roquetero, ejemplo de calidad

La jornada cuenta con una amplia programación de mañana en el municipio de Roquetas de Mar.

J. Cortés Roquetas de Mar Jueves, 16 de octubre 2025, 14:31

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Presidencia, en colaboración con la Escuela Familiar Agraria Campomar, organizó una nueva edición de las jornadas dedicadas a poner en valor el papel de la mujer en el ámbito rural y agroalimentario.

Este encuentro, que se celebró en el edificio Polivalente de El Puerto, fue inaugurado por el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, quien destacó «el papel fundamental que las mujeres han desempeñado en el desarrollo agrícola de nuestro municipio, contribuyendo con su esfuerzo, profesionalidad y compromiso a consolidar un modelo agrario que hoy es líder y ejemplo de calidad y sostenibilidad en toda Europa».

El alcalde, Gabriel Amat, señaló que «el crecimiento del sector agrícola roquetero no se entendería sin el trabajo y la dedicación de tantas mujeres que, generación tras generación, impulsaron la transformación del campo en un motor económico y social para Roquetas de Mar».

Por su parte, la concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, puso en valor «el importante papel que desempeñan las mujeres en los distintos ámbitos del sector agroalimentario, desde la investigación, la innovación y la docencia hasta el trabajo a pie de campo en los invernaderos, garantizando el relevo generacional y el futuro de una agricultura moderna, sostenible y competitiva».

Sánchez añadió que «con iniciativas como esta jornada seguimos reforzando nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y la visibilización del talento femenino en el medio rural».

Oportunidad

Por su parte, el director de EFA Campomar, José María Molina, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento para impulsar este tipo de iniciativas que suponen una oportunidad para poner en valor el modelo agrícola y, en este caso, el importante papel que la mujer tiene en el sector agrícola de la provincia y que se refleja también «en que cada día son más las mujeres que apuestan por la formación en distintos ámbitos de este sector en centros como la EFA Campomar».

En estas jornadas participaron mujeres referentes en distintos ámbitos del sector agrícola, desde la comunicación y el marketing hasta la innovación y la calidad agroalimentaria. Entre ellas, María Martínez Marín, responsable de marketing en Hazera España, ofrececió la ponencia 'Marketing y Comunicación en el Sector Agrícola'. También se celebró la mesa redonda 'Mujer y liderazgo en el sector agroalimentario', en la que intervinieron María Garrido, profesora de EFA Campomar, Yolanda Muñoz Aragón, delegada de Almería y Granada de Bioera y Tamara Fernández Heredia, técnica de calidad en Almagro Nature.

Iniciativa

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la EFA Campomar impulsan esta iniciativa con el objetivo de ofrecer referentes femeninos al alumnado de las familias profesionales de Agraria, Transpor-te y Mantenimiento de Vehículos e Industrias Alimentarias, fomentando la reflexión sobre el papel de la mujer en el presente y futuro del sector agroalimentario.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó a principios de septiembre la adjudicación del nuevo servicio de mantenimiento, conservación y adecuación de la red viaria agrícola del municipio, una medida destinada a mejorar las infraestructuras rurales que son clave para la actividad agrícola local.

El contrato, con una duración inicial de un año y posibilidad de prórroga hasta cuatro, contempla un abanico de actuaciones preventivas y correctivas para mantener en condiciones óptimas las vías rurales. La edil de Presidencia, Rocío Sánchez, subrayó la importancia de esta medida para el sector.