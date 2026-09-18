Roquetas concede casi 270.000 euros en ayudas a entidades de Roquetas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar concedió las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva previstas para el año 2026 destinadas a asociaciones y entidades que ... desarrollan su labor en diferentes ámbitos del municipio.

En total, el Ayuntamiento concedió 268.812,83 euros, correspondientes a las distintas líneas de Educación, Cultura, Servicios Sociales, Mujer, Mayores, Voluntariado, Comercio y Salud. La convocatoria registró en conjunto 91 solicitudes en estas áreas.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó la importancia de estas ayudas para continuar colaborando con el tejido asociativo del municipio mediante la financiación de proyectos, programas y actuaciones que atienden las necesidades de los ciudadanos y contribuyen al desarrollo de Roquetas de Mar.

Amat explicó que «desde el Ayuntamiento queremos seguir colaborando con todas aquellas asociaciones y entidades que, desde sus respectivos ámbitos, realizan una importante labor en nuestro municipio. Su trabajo diario permite desarrollar proyectos y actuaciones que llegan directamente a nuestros vecinos y que contribuyen a mejorar su bienestar y su calidad de vida».

«Las asociaciones y entidades forman parte fundamental de Roquetas de Mar y queremos seguir apoyando su compromiso, su esfuerzo y la labor que realizan en ámbitos tan importantes como la educación, la cultura, la acción social, la igualdad, nuestros mayores, el voluntariado, el comercio o la salud», destacó el alcalde.

El procedimiento de concurrencia competitiva permite gestionar estas subvenciones conforme a los principios de transparencia y eficiencia, tal y como ya se destacaba en la convocatoria del ejercicio anterior. «Queremos seguir colaborando con los agentes sociales, colectivos y entidades de nuestro municipio porque su participación y su trabajo son fundamentales para continuar avanzando y haciendo de Roquetas de Mar una gran ciudad», señaló Amat. En concreto, estas subvenciones se destinaron a las áreas de Educación y Cultura, Servicios Sociales, Mujer, Mayores y Voluntariado, Comercio y Salud.

Respecto al ámbito de Educación, se concedieron ayudas por un importe total de 104.528,92 euros, en una línea que ha registrado 23 solicitudes. Estas subvenciones permiten apoyar proyectos e iniciativas vinculadas a la comunidad educativa y respaldar la labor que desarrollan las entidades para complementar y enriquecer la actividad educativa en el municipio.

En Cultura, se concedieron ayudas por un importe total de 50.860 euros, correspondientes a una línea que recibió 24 solicitudes. Con estas subvenciones, el Ayuntamiento continúa apoyando a las asociaciones y entidades que contribuyen con sus actividades a dinamizar y enriquecer la vida cultural de Roquetas de Mar.

En la línea de Servicios Sociales-Diversidad, se concedieron subvenciones por un importe total de 39.423,91 euros, con ocho solicitudes, destinadas a respaldar la labor de las entidades que trabajan con diferentes colectivos y que contribuyen a favorecer su inclusión, participación y calidad de vida.

Respecto a Servicios Sociales-Acción Social, se concedieron ayudas por un importe total de 15.000 euros, en una línea que registró diez solicitudes. Estas subvenciones permiten colaborar con las entidades que desarrollan programas y actuaciones de carácter social y que prestan apoyo y atención a personas y familias del municipio.

En la línea de Mujer, se concedieron subvenciones por un importe total de 12.000 euros, correspondientes a ocho solicitudes, con las que el Ayuntamiento respalda la actividad de las asociaciones y entidades que desarrollan iniciativas dirigidas a fomentar la participación y el bienestar de las mujeres.

Respecto al área de Mayores, se otorgaron subvenciones por un importe total de 15.000 euros, con diez solicitudes, destinadas a apoyar el trabajo de las asociaciones y colectivos que promueven la participación, la convivencia y el envejecimiento activo de las personas mayores de Roquetas de Mar.

En Voluntariado, se concedió una ayuda de 2.000 euros, correspondiente a una solicitud, con la que se respalda la labor altruista y solidaria que desarrollan las entidades y personas implicadas en acciones de voluntariado en beneficio de la sociedad roquetera.

Respecto al área de Comercio, se concedió ayudas por un importe total de 18.000 euros, correspondientes a cuatro solicitudes, destinadas a apoyar iniciativas que contribuyen a dinamizar el comercio local y a fortalecer el tejido económico y empresarial del municipio.

Por último, en el área de Salud se concedieron tres subvenciones por un importe total de 12.000 euros, dirigidas a respaldar el trabajo que realizan las asociaciones y entidades en materia de información, sensibilización, acompañamiento y mejora de la calidad de vida de las personas.

En conjunto, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar concedió 268.812,83 euros en subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, reforzando así su colaboración con unas asociaciones y entidades cuya actividad diaria contribuye de forma directa al desarrollo social, educativo, cultural y económico del municipio.