Roquetas completa la contratación de 12 personas a través del plan Activa-T Joven

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar continúa avanzando en el desarrollo del programa Activa-T Joven Roquetas, una iniciativa destinada a fomentar la inserción laboral ... y mejorar la empleabilidad de jóvenes desempleados del municipio.

El programa contempla la contratación total de 12 personas jóvenes desempleadas no ocupadas, de entre 18 y 29 años. De ellas, cuatro fueron contratadas el pasado mes de febrero, coincidiendo con el inicio del proyecto, y ahora se incorpora una nueva fase con la contratación de ocho albañiles, completándose así la totalidad de las contrataciones previstas.

Este proyecto cuenta con una subvención de 130.800 euros, con un incentivo de 10.900 euros por contrato, concedida por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

Las contrataciones tienen una duración de seis meses a jornada completa y se desarrollan en el marco de un proyecto global de doce meses de duración. Las personas contratadas reciben tutorización por parte del Ayuntamiento y cuentan con acciones de orientación y asesoramiento especializado del Servicio Andaluz de Empleo.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar reafirma su compromiso con el empleo juvenil y con la creación de oportunidades laborales que permitan a los jóvenes adquirir experiencia profesional y mejorar su incorporación al mercado laboral.

Empleo

Asimismo, os primeros interarios de inserción laboral incluidos en el proyecto 'Cualifícate Roquetas de Mar' ya se iniciaron a finales de marzo. Se trata de una iniciativa que se enmarca dentro del marco del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.

Este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 5.941.379,14 euros, está cofinanciado en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus, ascendiendo la ayuda concedida a 5.050.172,27 euros, mientras que el Consistorio roquetero aporta 891.206,87 euros.

El programa tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de personas desempleadas del municipio, especialmente aquellas que se encuentran más alejadas del mercado laboral, favoreciendo su inserción laboral y la mejora de sus condiciones de vida.

Este programa incorpora una perspectiva de igualdad y apoyo a colectivos vulnerables, garantizando que al menos el 75% de las personas participantes pertenezcan a colectivos más alejados del mercado laboral.

A su vez, el proyecto contempla el desarrollo de 61 itinerarios de inserción laboral, todos ellos vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad, incluyendo formación específica, formación transversal, prácticas profesionales no laborales, tutorías y orientación.

Además, el programa incluye acciones complementarias como jornadas de activación e información en materia de empleo y medidas específicas de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.