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El Paseo de los Baños es una de las principales arterias de la ciudad, caracterizada por su elevada afluencia de peatones y vehículos. IDEAL

Roquetas comienza las obras de embellecimiento del Paseo de los Baños

Esta intervención contempla la mejora integral del bulevar central de esta zona, que conecta el núcleo urbano con el Paseo Marítimo

J. Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 30 de marzo 2026, 16:31

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El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Urbanismo, inició los trabajos de adecuación y embellecimiento del Paseo de los Baños, una ... actuación que permitirá modernizar uno de los espacios más emblemáticos del municipio a través de la inversión realizada por la Diputación Provincial de Almería a través de sus Planes Provinciales.

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