Roquetas comienza las obras de embellecimiento del Paseo de los Baños

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Urbanismo, inició los trabajos de adecuación y embellecimiento del Paseo de los Baños, una ... actuación que permitirá modernizar uno de los espacios más emblemáticos del municipio a través de la inversión realizada por la Diputación Provincial de Almería a través de sus Planes Provinciales.

Esta intervención contempla la mejora integral del bulevar central de esta avenida, que conecta el núcleo urbano con el Paseo Marítimo, con el objetivo de reforzar su funcionalidad, accesibilidad y atractivo urbano. El proyecto cuenta con una inversión cercana a los 874.500 euros, destinada a renovar pavimentos, zonas ajardinadas y el conjunto del espacio público.

El inicio de estas obras supone continuar con la mejora de las infraestructuras urbanas poniendo en valor una de las principales arterias de la ciudad, caracterizada por su elevada afluencia de peatones y vehículos, contribuyendo a hacerlo más accesible y funcional.

A su vez, el Ayuntamiento de Roquetas y la Diputación Provincial se unieron para impulsar este proyecto que permitirá modernizar, adecuar y embellecer el Paseo de los Baños, la céntrica avenida que conecta el centro urbano con el Paseo Marítimo.

Así lo precisó el diputado de Fomento, Antonio J. Rodríguez, quien detalló a finales de julio del pasado año que ya se aprobó la licitación de este proyecto por la Junta de Gobierno de Diputación. Esta actuación es de vital importancia para la puesta en valor de esta arteria viaria que, gracias a su bulevar central, tiene una gran afluencia tanto de vehículos como de peatones. En concreto, este proyecto tiene un presupuesto de 874.500 euros.

Antonio J. Rodríguez destacó la importancia de los Planes Provinciales de la Diputación. «Son un ejemplo de colaboración institucional y una herramienta fundamental para poder seguir igualando servicios y mejorando infraestructuras en los 103 municipios. Estamos ante una obra fundamental para este municipio porque mejora una avenida que une el centro de Roquetas con el frente costero, la idea es hacer de esta zona un lugar aún más habitable».

Apuesta firme

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, agradeció al equipo de Gobierno de la Diputación su apuesta firme para mejorar los servicios e infraestructuras de todos y cada uno de los municipios de la provincia «ya que demuestra el compromiso que la institución tiene con todos los ayuntamientos para que la calidad de vida de todos los almerienses sea cada vez mejor».

Además, el primer edil añadió que «se trata de una actuación muy importante para el municipio ya que el Paseo de Los Baños es un espacio de ocio y disfrute ubicado en el corazón de la ciudad lo que permitirá que visitantes y roqueteros puedan seguir disfrutando con nuevos y mejores equipamientos».

El proyecto contempla una renovación significativa de las distintas zonas del bulevar. Se procederá a la sustitución del pavimento existente en las áreas que lo requieran, se llevarán a cabo mejoras en las zonas ajardinadas, incluyendo la dotación de tapizante vegetal o árido decorativo donde sea necesario, y se sustituirán las actuales columnas de alumbrado por otras dotadas con sistemas de eficiencia energética.

Esta actuación se realizará manteniendo la tipología de pavimento ya existente en tramos previamente renovados y respetando la distribución actual de los espacios, incluyendo acerados, paseos centrales y el carril bici, garantizando la funcionalidad y estética del conjunto.