Roquetas comienza con la implantación del nuevo contenedor marrón

«Separar no es sólo reciclar. Es colaborar para que Roquetas de Mar funcione mejor para todos y todas». Con este lema se presentó este ... lunes en el Ayuntamiento de Roquetas el nuevo contenedor marrón, el quinto que estará en la calle, y que permitirá la recogida selectiva de residuos orgánicos biodegradables que se generan en el ámbito doméstico y comercial.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, se mostró satisfecho con la propuesta y la campaña informativa que a lo largo de un mes, hasta mediados de julio, se desarrollará por todo el municipio. «Una campaña que servirá para que los vecinos depositen sus residuos orgánicos y que se conciencien de la necesidad de seguir trabajando para mejorar el servicio de recogida, en la búsqueda de una ciudad más saludable».

Aunque reconoció la dificultad de la tarea, el alcalde se mostró convencido de que los vecinos de la ciudad acabarán sumándose a la propuesta, «sabedores de la importancia de tener una ciudad limpia y medioambientalmente sostenible».

«Separar nuestros residuos es un gesto sencillo que mejora la limpieza, el reciclaje y el futuro de Roquetas. Pero para ello es imprescindible la colaboración de los vecinos, comercios y visitantes. Y en ello se va a centrar la campaña que se desarrollará por el municipio durante los próximos 30 días, y en la que se busca la empatía y la complicidad de los vecinos», explicaba Avi Benítez, gerente de la empresa Hyla, encargada de llevarla a cabo.

Para ello, un equipo de educadores facilitará a los vecinos el kit necesario para el reciclaje de residuos orgánicos: un kit que se compone de un cubo aireado de 10 litros, más bolsas compostables, no de plástico, y una llave para abrir y cerrar el contenedor marrón.

«Es así de fácil, explica Avi Benítez: Depositas tu bolsa compostable con residuos orgánicos en el contenedor marrón. Lo abres con la llave que se facilita a los vecinos, y que puedes llevar en tu llavero, cierras la tapa al terminar, y nada más».

La recogida está prevista que se haga al menos tres veces por semana, aunque va a depender, y mucho, del número de kilos de residuos que los ciudadanos depositen en cada contenedor. Restos que pueden ser de frutas y verduras; pescado, marisco, carne y huesos. Además, de cáscaras de huevos o frutos secos, así como posos de café y bolsas de té, pan, restos de comida cocinada, servilletas y papel manchado de comida. También se pueden verter flores y pequeños restos de plantas.

En la campaña también se explica a los vecinos que en «el marrón» no deben dejarse plásticos, envases y metales. Tampoco pañales, toallitas y compresas. Y, ni mucho menos arena de gatos o excrementos de animales. Tampoco colillas, polvo o restos de barrer ni ropa, juguetes o bolígrafos.

¿Qué se consigue con la separación? Avi Benítez, gerente de Hyla, lo explicó con claridad: «Vamos a mejorar la gestión de residuos y cumpliremos con la normativa europea, que busca fomentar la economía circular y la sostenibilidad», concluyó.