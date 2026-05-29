Roquetas clausura un nuevo Curso de Mayores de la Universidad de Almería

La Universidad de Mayores de la Universidad de Almería ha celebrado este viernes su acto oficial de clausura del curso académico 2025-2026 en la ... Escuela de Música, Danza y Teatro de El Parador, en Roquetas de Mar. Una cita de especial relevancia ya que el programa conmemora un cuarto de siglo de existencia desde su implantación en la provincia. El acto ha estado respaldado por autoridades académicas e institucionales de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y los ayuntamientos de Almería, El Ejido y Roquetas de Mar, municipio anfitrión.

Este curso se ha consolidado como un éxito sin precedentes, logrando cubrir el cien por cien de las plazas ofertadas y sumando un total de 1.004 matriculaciones. El crecimiento del programa ha sido especialmente notable en la última década; la sede de Roquetas de Mar ha experimentado un incremento de casi el 60% en sus matrículas respecto al curso 2016-2017 (alcanzando los 226 estudiantes actuales), mientras que la sede de Almería ha crecido un 45% hasta situarse en los 598 alumnos. A estas cifras se suman los estudiantes de la sede de El Ejido, que se ha incorporado este año como una de las principales novedades del programa.

Durante el balance de la gestión, la dirección del programa ha querido poner en valor el esfuerzo educativo realizado a lo largo de estos meses, en los que se han impartido cerca de 2.000 horas de docencia formal y alrededor de 1.000 horas destinadas a talleres prácticos. Estas disciplinas de talleres, que han incluido teatro, coro, yoga, UAL Activa, informática y narrativa, se han extendido con éxito por las diferentes sedes del programa para fomentar un envejecimiento activo y participativo.

El director de la Universidad de Mayores, Antonio Codina, ha destacado durante su discurso el valor social del proyecto. «Si miramos atrás, la evolución de este proyecto es el puro reflejo de una sociedad que se niega a envejecer de espaldas al conocimiento. Tenemos 859 mentes activas que demuestran que el hambre de saber no tiene fecha de caducidad».

Codina ha anunciado los retos del próximo año. «El Ejido consolidará su segundo curso, con una programación al 100% de contenidos, propondremos un taller pionero sobre inteligencia artificial y, recuperamos nuestros demandados talleres de idiomas. También, aunque ya sabemos cómo son las obras, miramos al horizonte con la firme esperanza y el deseo de volver a nuestra sede en Almería, que actualmente está recibiendo una importante reforma», objetivos para los que ha pedido la colaboración de todas las instituciones.

Asimismo, Codina quiso lanzar un firme mensaje de agradecimiento y aliento a los verdaderos protagonistas del programa. «Queridos estudiantes, gracias por darnos una lección de vida cada día y sigan cultivando esa maravillosa rebeldía de querer saber más».

El vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, ha destacado que «la Universidad de Mayores es un magnífico ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones se traduce en oportunidades reales para los almerienses. Gracias al trabajo conjunto de la Universidad de Almería, la Diputación, la Junta y los ayuntamientos, este programa sigue creciendo y acercando el conocimiento a personas de toda la provincia». Escobar ha señalado que «este curso, con más de mil matrículas y con la incorporación de El Ejido como nueva sede, confirma el éxito de una iniciativa que permite seguir aprendiendo, compartir experiencias y mantener viva la ilusión por formarse en cualquier etapa de la vida. La respuesta del alumnado demuestra que nunca es tarde para aprender y que la Universidad de Mayores tiene un enorme valor social».

La concejala de Educación, Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Lourdes García, ha destacado el compromiso que el Ayuntamiento mantiene desde hace más de dos décadas con la Universidad de Mayores de la Universidad de Almería, un proyecto que «contribuye al aprendizaje permanente, al envejecimiento activo y a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores». García ha subrayado además la importante participación del municipio en esta iniciativa académica y social, señalando que «más de 200 vecinos y vecinas de Roquetas de Mar forman parte actualmente de la Universidad de Mayores, lo que demuestra el enorme interés de nuestros mayores por seguir aprendiendo, compartiendo experiencias y manteniéndose activos».

La concejala ha valorado muy positivamente la estrecha colaboración existente entre el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la Universidad de Almería y ha felicitado a todos los alumnos y alumnas que han participado en este curso académico y ha puesto en valor «el esfuerzo, la ilusión y las ganas de superación que demuestran cada año».

La Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería ha reafirmado su firme compromiso con el envejecimiento activo a través de su colaboración continua con el Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Almería. Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo y la cofinanciación de la Consejería, busca ofrecer un espacio de aprendizaje permanente, estímulo intelectual y participación social para los ciudadanos mayores de 55 años de la provincia, eliminando cualquier barrera formativa previa. Manuel Magán ha destacado que «el apoyo a estas aulas universitarias no es solo una inversión en cultura, sino una herramienta fundamental para combatir la soledad no deseada, mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y aprovechar todo el talento y la experiencia que tienen que aportar a la sociedad almeriense«.

Paola Laynez, concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, ha asistido al acto y ha recordado que «la Universidad de Mayores nació en el curso 2000-2001 en la ciudad de Almería, con el apoyo, entre otros, del Ayuntamiento de Almería. Actualmente, 598 personas están inscritas en la ciudad de Almería. Este proyecto es un ejemplo de cómo la Universidad de Almería ha sido, y sigue siendo, una pieza clave en el crecimiento de nuestra tierra».

La concejala ha reflexionado afirmando que «vivimos en una sociedad que tiene la responsabilidad de cuidar a nuestros mayores y de promover un envejecimiento activo, saludable y participativo. Y en ese camino, iniciativas como esta son fundamentales. Porque mantener activa la mente es importante, pero igual de importante es mantener activas las relaciones personales, sentirse útil, acompañado y formar parte de una comunidad».

Por último, el concejal de Educación, Javier Rodríguez, ha resaltado que «El Ejido ha sido sede por primera vez de la Escuela de Mayores con un gran éxito, ofreciendo un marco ideal para que este colectivo pueda adquirir nuevos conocimientos, satisfacer sus inquietudes culturales e intelectuales y fomentar las relaciones sociales en su tiempo libre».