Roquetas cierra el Carnaval con el tradicional entierro de la sardina y un gran desfile

El Carnaval de Roquetas de Mar 2026 finalizó con el tradicional Entierro de la Sardina que se celebró en la mañana del domingo. A las ... doce del mediodía se iniciaba el desfile en la calle Casablanca para continuar por la Avenida Pablo Picasso, calle Magisterio, Puente, Gustavo Villapalos, Avenida de Roquetas, Avenida Curro Romero y Plaza de Toros.

El recorrido fue amenizado por la música, los disfraces y el baile de las distintas agrupaciones y también con la actuación de la chirigota roquetera Taratachín. En Roquetas abría la comitiva la Charanga, seguida de la Sardina.

Tambiénestaban el grupo de mujeres 'Nubes', el club de patinadores Rock and Rollers, el grupo de Baile Shamballa, y le seguía el grupo de baile Merche, la Asociación de Baile Dancerfitt, el grupo de baile Burbujas, el grupo de baile Las Soles de María, el grupo de baile juvenil de Rocío Moreno y el grupo de baile de Rocío Moreno, infantil, un pasacalles con muñecos y una charanga.

Asimismo, en El Parador, el Entierro de la Sardina arrancó a las cinco de la tarde. El recorrido que hizo la comitiva con la sardina se inició en la calle Mármoles, Carretera de los Motores, San Miguel, Mercado, Abeto, Hortichuelas, Numancia, Galatea, calle Mayor y Plaza de la Iglesia.

Participaron el Grupo de Baile Kalesy; Grupo de Baile Sol de Almería, Grupo de Baile 'Bembé' como 'Domadoras de Circo' y un pasacalles con Muñecos Infantiles.

Seguidamente iba la Sardina acompañada de la Charanga. En este amplio desfile también estaban los miembros de la Asociación de Mayores de El Parador 'Las reinas de corazones' y le seguían la Asociación de Mayores de Aguadulce 'De tierra Mejicanas' y Los Mariachis de Aguadulce.

Agrupaciones

El Centro de Participación Activa de Roquetas de Mar también acompañó a la Sardina con 'La Rumbachirigota de Roquetas, y la Asociación Stella Maris de Roquetas con 'Las que se van por las Nubes'. Tras la charanga iban en la comitiva la Asociación de Mayores de Roquetas de Mar con 'Las Rumberas' y la Asociación Dulcemar de la Gloria participo con 'Reinas del Hilo y Lúpulo'.

A su vez, la Asociación de Mayores de Las Losas iban como 'Las Hermanas del Convento' y le seguida la chirigota Roquetera 'Los Ahumaos', el Grupo de Baile 'Dancerfitt', el grupo de Baile Las Soles de María y cerraba el Grupo de Baile Rocío Moreno.

El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar acogió el pasado viernes la Muestra de Carnaval, uno de los actos centrales de la programación y en la que no faltaron chirigotas y la actuación de distintas agrupaciones de baile. Este evento fue presentado por Alfonso López Salmerón, nuevo director de la Escuela Municipal de Teatro del municipio.

El Carnaval de Roquetas de Mar 2026 se vivió estos días con la celebración de las actividades que el Ayuntamiento, a través del área de Cultura, organizó con el objetivo de que tanto el público adulto como infantil disfrute de estos días festivos.

Concurso infantil

En concreto, la Biblioteca Municipal de Roquetas, acogió el viernes por la tarde el tradicional concurso infantil de disfraces en el que los más pequeños tuvieron la oportunidad de lucir sobre el escenario sus originales disfraces entre los que no faltaron princesas, superhéroes, personajes de cuento y divertidas creaciones que no dejaron indiferente a nadie.

A las ocho de la noche se celebró en el Teatro Auditorio de Roquetas la Muestra de Carnaval, uno de los actos centrales de esta programación y en la que no faltaron chirigotas y la actuación de agrupaciones de baile que hicieron que la noche se convirtiera en una auténtica fiesta de luz, color y alegría.

En la Muestra participaron la Asociación Cultural Sol de Almería 'Academia de baile Merche', la Asociación Peña Cultural Burbujas, Asociación Pasacalles y Danza 'Kalesi', grupo de Carnaval 'El Taratachín', la Asociación Cultural y de baile Rocío Moreno, la Asociación Shamballa Producciones, la Asociación Las Soles de María y la Asociación de Baile Dancerfitt.

En una noche tan especial con una Muestra de Carnaval que año tras año resulta todo un éxito no faltó la presencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Roquetas, Daniel Salcedo, que ya había estado por la tarde en el concurso infantil de disfraces.