Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los momento vividos el fin de semana en Roquetas. IDEAL

Roquetas cierra el Carnaval con el tradicional entierro de la sardina y un gran desfile

El domingo por la tarde se llevó a cabo el Entierro de la Sardina en el Parador acompañados por varias agrupaciones divertidas

J. Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 16 de febrero 2026, 20:50

Comenta

El Carnaval de Roquetas de Mar 2026 finalizó con el tradicional Entierro de la Sardina que se celebró en la mañana del domingo. A las ... doce del mediodía se iniciaba el desfile en la calle Casablanca para continuar por la Avenida Pablo Picasso, calle Magisterio, Puente, Gustavo Villapalos, Avenida de Roquetas, Avenida Curro Romero y Plaza de Toros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cumpleaños sangriento en una pizzería de Granada: amenaza de muerte a los asistentes y se clava su propio cuchillo
  2. 2 Un farmacéutico aclara donde no se debe aplicar la crema Nivea de la lata azul
  3. 3

    El desempleado de Granada que se compró un Maserati
  4. 4 Encuentran sin vida a Cairo, el perro perdido en Cúllar Vega: «No sé qué ha pasado, todo fue muy rápido»
  5. 5 El día que pueden volver las lluvias a Granada
  6. 6 El bar de Granada que ofrece «cerveza de la tierra y el mejor pescaíto»
  7. 7 Las infusiones de Loja que triunfan gracias a Amazon: «Hemos pasado de recibir 50 pedidos a más de 800 diarios»
  8. 8 Un terremoto de magnitud 4.3 sacude las provincias de Almería, Granada y Jaén
  9. 9 Las tres frutas que aconseja comer un cardiólogo por la noche para dormir mejor
  10. 10 Aviso de la OCU por las estafas masivas con llamadas de teléfonos 807

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas cierra el Carnaval con el tradicional entierro de la sardina y un gran desfile

Roquetas cierra el Carnaval con el tradicional entierro de la sardina y un gran desfile