Roquetas celebrara su 250 aniversario con el Día del Municipio y Museo en vivo

Desde solicitar la instauración del Día del Municipio a rescatar personajes de la época como don Miguel de Cambronero, la Asociación 250 Aniversario Ciudad Roquetas ... de Mar preparó un amplio despliegue de actividades para conmemorar uno de los primeros pasos que dio Roquetas para separarse de Felix.

El 18 de septiembre de 1776, aparece en las Actas Capitulares de la Ciudad de Almería que los vecinos de Roquetas solicitan a través de don Pedro Berrys, como apoderado, la propuesta de separarse de Felix y constituir un ayuntamiento propio.

«Esta es una de las fechas más destacadas de todas las que dio lugar el siglo XVIII para Roquetas de Mar», comentó María José López Carmona, presidenta de la Asociación 250 Aniversario Ciudad Roquetas de Mar, «pero no deja de ser una entre otras muchas como la elección del primer Concejo Independiente, la fundación del municipio, las reticencias de Felix, la confirmación de la separación, la señalización del término municipal, por lo tanto, estamos en un momento que lejos de ser el final apenas es el principio de la rememoración de nuestra historia».

Este próximo viernes 18 de septiembre, arrancará con la presentación ante el registro del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, de la propuesta de instituir el 'Día del Municipio', dejando a elección de la institución entre las fechas más destacadas del proceso de segregación, el día que se celebre la consecución de la municipalidad por parte de Roquetas. Señalar un día en el calendario para esta celebración significa reconocer nuestra identidad local, ensalzarla y compartirla.

Historia

«Desde el ámbito educativo, colegios, institutos o centros varios, a las asociaciones y resto de instituciones ese día designado por nuestro Ayuntamiento estará dedicado a conocer y reconocer nuestra historia y sus personajes, poner en valor el gobierno local y especialmente reforzar la participación ciudadana en todos y cada uno de los actos organizados para tal fin. Debe ser un día para engrandecer la labor municipal como ente público más cercano a los ciudadanos, pero recordando siempre que tras él hubo una gran historia de esfuerzo y superación por parte de nuestros antepasados fundadores», justificó López Carmona.

Por la tarde, desde las 18.00 horas, los miembros de la Asociación 250 Aniversario Ciudad Roquetas de Mar tomarán el Castillo de Santa Ana para «darle vida», habrá recreación, entrega de copias del Acta Capitular donde aparece la segregación de Felix, se podrá firmar el manifiesto de independencia tal y como lo firmaron los vecinos de 1776 y a las 19.30 se realizará una visita guiada a la exposición del 250 Aniversario que está instalada alrededor del patio de armas.

Mapas antiguos

Esta visita se iniciará con la evolución cartográfica de Roquetas de Mar a través de una colección de mapas antiguos, luego se descubrirán las trazas generales del siglo XVIII relacionándolas con este municipio y finalmente se recorrerá la sala que muestra la cronología de un siglo que fue fundamental para el municipio de Roquetas de Mar, parándose en los momentos cruciales, como la separación del municipio de Felix.

Desde la Asociación 250 Aniversario Ciudad Roquetas de Mar, a través de su presidenta, María José López Carmona, expresaron que «esperamos que vecinos y visitantes participen del 'museo en vivo' en el que se convertirá el Castillo de Santa Ana el próximo viernes 18 de septiembre», una de las muchas actividades preparadas para este gran día.