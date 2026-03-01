Roquetas celebra las tradiciones migas por Andalucía

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar conmemoró el Día de Andalucía celebrando las tradicionales Migas. Un año más, cientos de vecinos participaron en esta cita ... para disfrutar de una jornada de disfrute y convivencia vecinal.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, visitó, uno por uno, los centros y asociaciones en los que se celebró este encuentro con motivo del Día del Andalucía.

«Es un día de alegría y convivencia para Roquetas de Mar, las asociaciones de vecinos se vuelcan para que roqueteros y visitantes pasen un buen día y, gracias a ellos, se ha consolidado unas de las tradiciones más arraigadas de nuestro municipio con la que se fomenta la participación vecinal y, al mismo tiempo, se conmemora la fiesta más importante para todos los andaluces».

En esta edición, las tradicionales migas se celebraron en distintos escenarios distribuidos por todo el término municipal. En concreto, el alcalde, Gabriel Amat, acompañado por los concejales del equipo de Gobierno quiso acompañar, un año más, a los vecinos en la Plaza de Andalucía de las 200 Viviendas para, posteriormente, desplazarse al Centro de la Tercera Edad de Cortijos de Marín, la Plaza del Solanillo, Asociación de Mayores de Las Marinas, Asociación de Mayores de El Puerto, la Asociación Amigos de la Tercera Edad, el Centro de Participación Activa de Roquetas, la Asociación de Mayores Las Losas, Centro de Mayores de Aguadulce, Centro de Mayores Campillo del Moro - La Gloria, Asociación de Mayores de El Parador para finalizar en la Plaza de El Parador donde se celebró esta degustación amenizada con bailes típicos y orquesta.

La celebración de esta tradición procede de reuniones improvisadas de los vecinos de Roquetas de Mar que solían organizar este encuentro gastronómico y lúdico para festejar el Día de Andalucía.

El Ayuntamiento, a través del área de Mayores, organizó todo el dispositivo para que esta jornada de convivencia vecinal sea todo un éxito. Además, el buen tiempo acompañó, en todo momento, lo que contribuyó al disfrute de esta jornada.

Por otro lado, el PSOE de Roquetas de Mar organizó su tradicional desayuno por el Día de Andalucía con tostadas con aceite, café y chocolate en su sede municipal.

Una jornada que contó con la asistencia de concejales de la formación roquetera y un nutrido grupo de personas que disfrutaron de una jornada festiva y agradable en Roquetas de Mar.