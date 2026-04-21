Roquetas celebra el sorteo de las mesas electorales para el próximo 17 de mayo

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebró durante la mañana de este lunes 20 de abril un pleno en sesión extraordinaria para la designación, mediante ... sorteo público, de los ciudadanos que formarán parte de las mesas electorales que se constituirán el próximo 17 de mayo, con motivo de la celebración de las elecciones al Parlamento de Andalucía.

En este sorteo se extrajo el número 866, a partir del cual, se extraen de la lista del censo electoral los tres integrantes de cada una de las 101 mesas electorales presidente y dos vocales, más dos suplentes de cada uno ellos.

En total, 61.608 personas están convocadas a las urnas el próximo domingo 17 de mayo en Roquetas de Mar, una cifra superior a la registrada en las pasadas elecciones generales de 2019 en las que fueron llamados a participar en estos comicios un total de 57.590 vecinos.

Mismamente, el día anterior, Roquetas también vivirá un día intenso, pero en este caso a nivel musical, ya que la banda 'El Último de la Fila' regresa con una gira inédita y tocará en el Estadio Antonio Peroles de Roquetas.