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El sorteo público se ha llevado a cabo la mañana de este lunes. IDEAL

Roquetas celebra el sorteo de las mesas electorales para el próximo 17 de mayo

En total, 61.608 personas están convocadas a las urnas

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 21 de abril 2026, 12:22

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El Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebró durante la mañana de este lunes 20 de abril un pleno en sesión extraordinaria para la designación, mediante ... sorteo público, de los ciudadanos que formarán parte de las mesas electorales que se constituirán el próximo 17 de mayo, con motivo de la celebración de las elecciones al Parlamento de Andalucía.

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