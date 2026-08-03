Roquetas celebra su I Noche del Comercio atrayendo más de 20 establecimientos locales

La I edición de la Noche del Comercio celebrada este domingo en la explanada del Faro de Roquetas de Mar registró una gran afluencia de ... público. Se trata de una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Comercio y que cuenta, además, con la colaboración con la Cámara de Comercio de Almería.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, inauguró esta novedosa propuesta cuyo objetivo es impulsar el comercio de proximidad, acercando la oferta de los establecimientos locales a vecinos y visitantes en un entorno privilegiado y con una programación pensada para disfrutar en familia.

El evento contó con 21 puestos de venta y la participación de 25 comercios locales, que ofrecieron durante toda la tarde y la noche productos, promociones y descuentos exclusivos. Además, la programación incluyó actuaciones musicales en directo. La Dj Miriam Amat, artista afincada en Almería con una amplia trayectoria, fue la encargada de amenizar la jornada a las 19.00 horas, mientras que el grupo Los Vinilos, conocido por su tributo al pop y rock español de los años 80 y 90, puso el broche final a partir de las 22.00 horas.

Además, todas aquellas personas que realizaron una compra igual o superior a 10 euros recibieron un rasca con premio directo, pudiendo conseguir regalos como una tablet, un robot de cocina, diez teléfonos móviles, sombrillas de playa, colcho-netas, neveras y otros obsequios.

Fiestas

El domingo también fue la despedida de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen María Madre de la pedanía roquetera El Solanillo, que contó con actividades infantiles, el concurso de dibujo, talleres de pintacaras y globoflexia, una gran paella vecinal y los actos religiosos en honor a la patrona, que incluyeron la solemne misa y la tradicional procesión de la Virgen María Madre por las calles de la barriada. Como broche final a los festejos tuvo lugar una verbena y el gran bingo popular.

Unas fiestas que arrancaron el pasado jueves 30 de julio con el tradicional disparo de cohetes anunciador y una intensa jornada de actividades que incluyó torneos deportivos, juegos tradicionales como la carrera de sacos, carrera del huevo, carreras de cintas y carrillo de mano, además del pregón, la elección de las Reinas de las Fiestas y la primera gran verbena popular.

El viernes 31 de julio tuvo un marcado carácter familiar con el maratón de caminar para mayores, castillos hinchables, una gran gincana de juegos acuáticos, cañón de espuma, actividades infantiles, música en directo y una nueva verbena nocturna.

A su vez, el sábado, 1 de agosto, continuó la programación con campeonatos de dominó, chinchón y petanca, nuevas actividades acuáticas, juegos populares, el tradicional desfile de carrozas y la ofrenda floral a la Virgen María Madre, uno de los momentos más emotivos de las fiestas. Por su parte, la jornada concluyó con la verbena popular y el gran bingo.