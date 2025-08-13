Roquetas celebra su mercado medieval en los alrededores del Castillo de Santa Ana El evento ofrecerá desde el 14 al 17 de agosto tanto talleres de artesanía como de gastronomía, pasacalles y espectáculos

J. Cortés Roquetas de Mar Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:32 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en colaboración con Malik Eventos Temáticos, organiza del 14 al 17 de agosto una nueva edición del Mercado Medieval, que transformará los alrededores del Castillo de Santa Ana en un enclave lleno de historia, cultura y actividades para toda la familia.

El mercado abrirá cada jornada de 19.00 horas a 01.00 horas y contará con una amplia oferta de puestos de artesanía y gastronomía, así como una intensa programación de animación y espectáculos.

Los visitantes podrán disfrutar de pasacalles musicales y teatrales, actuaciones de circo y acrobacias, espectáculos de danza, representaciones de fuego y actividades infantiles como talleres de pintacaras o de creación de pergaminos.

Entre las citas más destacadas del programa figuran la inauguración oficial del mercado el jueves 14 de agosto, los pasacalles de Treefolk y La Galerna, el espectáculo de fuego a cargo de Lighthouse, las acrobacias aéreas de La metamorfosis y las propuestas artísticas de Julia Alyanna y La Pluma.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha subrayado que «el Mercado Medieval se ha consolidado como una cita de referencia en la programación cultural y turística de nuestro municipio, ofreciendo un espacio donde se combina el ocio, la historia y la promoción de nuestro patrimonio en un entorno tan emblemático como el Castillo de Santa Ana».

El evento, de acceso libre, está concebido para dinamizar el turismo y la vida cultural del municipio, atrayendo tanto a vecinos como a visitantes que podrán disfrutar de un ambiente único inspirado en la Edad Media. Además, el evento contará con un espectáculo de fuego y varios pasacalles musicales durante el sábado 16 de agosto y talleres para la creación de pergaminos y un espectáculo de telas acrobáticas el domingo 17 de agosto.