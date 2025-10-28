Roquetas celebra jornadas de participación ciudadana para abordar el POU

El Ayuntamiento ha puesto en marcha las Jornadas POU, un espacio de encuentro abierto a vecinos, colectivos y profesionales para debatir sobre temas clave del ... muni-cipio como el suelo urbano, el espacio público, el patrimonio y la movilidad-accesibilidad.

El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, inauguró ayer por la tarde este primer encuentro destacando «la importancia de escuchar a la ciudadanía en la elaboración de las políticas urbanas y en el diseño del futuro de Roquetas de Mar, el objetivo del equipo de Gobierno es implicar a la ciudadanía y entidades sociales en el proceso de revisión del planeamiento urbanístico ».

Estas sesiones, que forman parte del proceso de participación ciudadana, se dividen en varias jornadas, la próxima se celebrará el próximo 4 de noviembre en la que se abordarán abordarán los crecimientos urbanos y el suelo rústico, incluyendo sus actividades y su protección.

El martes, 5 de noviembre se llevará a cabo un encuentro sectorial con distintos colectivos orientado a detectar vulnerabilidades y dar voz a colectivos como juventud, mayores, discapacidad y asociaciones de mujeres, inte-grando una visión más diversa y equitativa en la planificación del municipio.

Por último, recordar que se ha habilitado la web https://planifica.roquetasdemar.es para canalizar el intercambio de información con la ciudadanía durante todo el proce-so de revisión del marco