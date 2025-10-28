Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Las jornadas contaron con gran asistencia en Roquetas. IDEAL

Roquetas celebra jornadas de participación ciudadana para abordar el POU

Estas sesiones se dividen en varias jornadas, la próxima se celebrará el próximo 4 de noviembre

J. C.

Roquetas de Mar

Martes, 28 de octubre 2025, 20:50

El Ayuntamiento ha puesto en marcha las Jornadas POU, un espacio de encuentro abierto a vecinos, colectivos y profesionales para debatir sobre temas clave del ... muni-cipio como el suelo urbano, el espacio público, el patrimonio y la movilidad-accesibilidad.

