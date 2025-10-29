Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

La Eracis de Roquetas realiza la I Jornada sobre Sensibilización y Prevención en este ámbito. IDEAL

Roquetas celebra una jornada sobre actuación en contextos de prostitución y trata

Con este encuentro se pretende destacar la importancia de la cooperación institucional visibilizar la trata de mujeres y niñas, reforzar la prevención y mejorar la atención a las víctimas en la provincia

J. Cortés

Roquetas de Mar

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:06

Comenta

La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS Plus) de Roquetas de Mar ha acogido este miércoles 29 de octubre la celebración ... de la I Jornada sobre Sensibilización, Prevención y Actuación en Contextos de Prostitución y Trata en Zonas Desfavorecidas de la Provincia de Almería organizadas en colaboración con Médicos del Mundo, APRAMP, Mujeres en Zona de Conflicto, Asociación Engloba, Cruz Roja, Oblatas, Adoratrices y APERFOSA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

