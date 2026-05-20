Roquetas celebra una jornada para conocer su futuro urbanístico

El Ayuntamiento de Roquetas, a través del área de Urbanismo, continúa con el proceso de participación ciudadana previo a la elaboración de los futuros instrumentos ... de ordenación urbanística del municipio con la celebración de las Jornadas de Participación Ciudadana sobre el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y el Plan de Ordenación Urbana (POU).

Estas jornadas, celebradas en el Museo Casa Anita, se enmarcan dentro del proceso de adaptación del vigente planeamiento urbanístico a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (LISTA), con el objetivo de definir un modelo urbano más equilibrado, sostenible, inclusivo y adaptado a las necesidades actuales y futuras de Roquetas de Mar.

El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, fue el encargado de inaugurar este cuarto encuentro, destacando «la importancia de escuchar a la ciudadanía en la elaboración de las políticas urbanas y en el diseño del futuro de Roquetas de Mar».

Asimismo, subrayó que «el objetivo del equipo de Gobierno es implicar a la ciudadanía y a las entidades sociales en el proceso de revisión del planeamiento urbanístico». Durante la jornada se abordaron distintas alternativas y estrategias relacionadas con el futuro desarrollo territorial y urbano del municipio. En el ámbito del PGOM, se analizaron cuestiones vinculadas al crecimiento urbano, la movilidad sostenible, la protección del suelo agrícola bajo invernadero, la infraestructura verde, la conexión entre núcleos urbanos y la adaptación al cambio climático.

Sesiones

Por otro lado, las sesiones centradas en el POU pusieron el foco en la ciudad consolidada, abordando temas como la regeneración urbana, la revitalización de barrios, la mejora del espacio público, la movilidad de proximidad, la accesibilidad y la protección del patrimonio urbano.

Las jornadas están concebidas como un espacio abierto de diálogo y reflexión en el que participan vecinos, asociaciones, colectivos sociales, agentes económicos y profesionales, con el fin de incorporar sus aportaciones desde las fases iniciales de redacción del planeamiento.

Además, el Ayuntamiento habilitó la plataforma digital https://planifica.roquetasdemar.es como canal permanente de información e intercambio con la ciudadanía durante todo el proceso de revisión del marco urbanístico municipal. Con esta iniciativa, el Consistorio reafirma su apuesta por un urbanismo participativo y sostenible, basado en el consenso social y en la construcción colectiva del futuro de Roquetas de Mar.