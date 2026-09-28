Roquetas celebra su feria del Turismo con exhibiciones, música y productos gourmet

Un año más la Urbanización de Roquetas se convirtió en el escenario para la celebración de la tradicional Feria del Turismo con la que se ... puso punto y final a las actividades organizadas por el Ayuntamiento a través del área de Turismo y Playas con motivo del Día Mundial del Turismo.

Durante la jornada de este domingo, el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, y la concejala de Turismo y Playas, Amalia López y concejales del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento visitaron esta feria que como cada año se celebra en los aparcamientos del Club Tropicana de la Urbanización.

La edil de Turismo y playas, Amalia López, mostró su satisfacción por el éxito y afluencia de público que participó en todas las actividades que se organizaron para conmemorar esta jornada con la que se quiso poner de manifiesto la importancia del sector turístico para el municipio de Roquetas y su liderazgo como destino turístico por excelencia.

López Yélamos agradeció la colaboración de las empresas y entidades participantes e incidió en que «la cooperación entre el Ayuntamiento y el sector privado es fundamental para seguir mejorando la experiencia del visitante, generar actividad y reforzar la imagen de Roquetas como un destino competitivo, sostenible y abierto todo el año».

Por su parte, el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, destacó la importancia de que iniciativas como esta permitan mostrar todo el potencial turístico de Roquetas y, al mismo tiempo, servir de escaparate para productos y empresas de toda la provincia.

«El turismo es uno de los grandes motores de nuestra provincia y encuentros como esta Feria del Turismo permiten poner en valor no solo los atractivos de Roquetas, sino también todo lo que Almería tiene que ofrecer a quienes nos visitan», señaló. Carlos Sánchez puso también en valor la presencia de 'Sabores Almería' en esta cita, con ocho empresas de la marca gourmet de la provincia.

«Desde la Diputación queremos seguir acompañando a nuestros productores y empresas y facilitar que sus productos estén presentes en espacios que reúnen a vecinos y visitantes. La gastronomía forma parte de nuestra identidad y es también un elemento cada vez más importante dentro de la experiencia turística», añadió.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia felicitó al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por la organización de esta programación y destacado la colaboración entre las distintas administraciones y el sector privado para seguir impulsando la provincia como destino turístico durante todo el año.

La celebración de la Feria del Turismo se llevó a cabo durante todo el fin de semana con un amplio programa de actividades dirigido a todos los públicos. Entre las propuestas se incluyeron actividades infantiles, exhibiciones de distintas academias y escuelas de baile del municipio, conciertos y sesiones de dj, así como la instalación de diferentes puestos y de un mercado de artesanía.

Empresas gourmet

La feria también contó con un espacio de Sabores de Almería, donde participaron ocho empresas de la marca gourmet de la provincia, que acercaron al público distintos productos de la provincia y completar la oferta gastronómica y promocional de esta cita. En concreto, las empresas participantes fueron: Aceite Campos de Uleila, Raíces de Almajalejo, Turrones Olula de Castro, Galamarket, Flor de Sal Cabo de Gata, Miel Sierra Filabres, Embutidos Peñacruz y Migas El Castillico.

Durante la jornada del domingo se celebraron, además, talleres de gastronomía, actividades infantiles, conciertos y la tradicional paellada gigante, entre otras actividades, con las que se ha clausurado la programación organizada con motivo del Día Mundial del Turismo.

Además, distintos establecimientos y empresas del municipio se sumaron a la celebración con promociones y descuentos especiales en karting, buceo y paddlesurf, alquiler de bicicletas y scooters, tren turístico, RoqueBus, alquiler de bicicletas eléctricas y golf, entre otras propuestas.