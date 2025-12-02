Roquetas celebra el Día Nacional de Rumanía con una jornada especial

El entorno del Parque de Los Bajos acogió los actos organizados por la Asociación Socio Cultural Rumanos Almerienses con motivo del Día Nacional de Rumanía, ... la comunidad con mayor población extranjera que reside en el municipio de Roquetas de Mar tras la española.

El alcalde del municipio, Gabriel Amat, acompañado por concejales del equipo de Gobierno quisieron participar en esta jornada. Amat aprovechó la oportunidad para transmitir a los asistentes la satisfacción de comprobar cómo la comunidad rumana de Roquetas de Mar forma parte de la sociedad de Roquetas contribuyendo con su esfuerzo y trabajo al desarrollo del municipio.

Durante la jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de degustar el tradicional gesto de hospitalidad rumano: el pan con sal, un símbolo ancestral de paz, amor y respeto.