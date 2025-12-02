Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los momentos del evento. IDEAL

Roquetas celebra el Día Nacional de Rumanía con una jornada especial

Durante la jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de degustar el tradicional gesto de hospitalidad rumano

J. Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:59

Comenta

El entorno del Parque de Los Bajos acogió los actos organizados por la Asociación Socio Cultural Rumanos Almerienses con motivo del Día Nacional de Rumanía, ... la comunidad con mayor población extranjera que reside en el municipio de Roquetas de Mar tras la española.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  3. 3 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  4. 4 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  5. 5 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  8. 8 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  9. 9 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  10. 10 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas celebra el Día Nacional de Rumanía con una jornada especial

Roquetas celebra el Día Nacional de Rumanía con una jornada especial