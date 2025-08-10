Roquetas celebra ante miles de devotos su tradicional Cristo del Mar Esta tradicional procesión, que es una de las más icónicas de todo el verano en esta localidad, recorre varios de las calles más transitadas del municipio

La tradicional procesión del Cristo del Mar en un momento de su largo recorrido por la localidad de Roquetas.

Javier Cortés Roquetas de Mar Domingo, 10 de agosto 2025, 11:40

Roquetas de Mar acoge multitud de fiestas por toda su extensa localidad al igual que celebraciones religiosas como lo son las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen y Santa Ana, en el Puerto; la Virgen del Carmen, en Aguadulce y la Virgen del Rosario en Roquetas de Mar centro.

Pero, si hay una fecha señalada para los roqueteros y roqueteras en verano es la tradicional procesión del Cristo del Mar que lleva realizándose desde el año 2006 y cada vez atrae a más habitantes de la zona y también a los turistas que están veraneando a mediados de agosto en la localidad costera almeriense.

En la tarde de este sábado 9 de agosto, la Iglesia del Puerto acogió una solemne Eucaristía oficiada por el párroco del templo. Dicho acto religioso estuvo presidido por el alcalde de la localidad, Gabriel Amat, por su esposa y madrina del Cristo, María Pintor, y por un grupo de concejales de la corporación municipal, y representantes del cuerpo de la Guardia Civil, entre otros.

Devotos

Dentro de la Iglesia ya se notaba un ambiente festivo en torno al Cristo del Mar, pero es que fuera era aún mayor, ya que había miles de personas esperando la salida del 'redentor' por las calles de Roquetas de Mar. La procesión salió del templo aproximadamente sobre las 20:15 horas acompañada de la Agrupación musical Cristo del Perdón de Guadix y trazó un recorrido que casi todos los roqueteros se conocen de carrerilla.

El trayecto que realiza la tradicional procesión del Cristo del Mar es el de las calles Armada Española, Marina Mercante, cruce de la Avenida Sabinar (por el paso de peatones, y dirección Roquetas pueblo), calle Faro, cruce de la calle Manuel Gómez (dirección Urba), llegada a los aparcamientos del Faro y bajada por el paseo marítimo hasta la tarima montada. Ya allí, en aquella zona se le hizo el lavado y secado de los pies al Cristo por parte de varias personalidades como Gabriel Amat.

Casa de la Hermandad

A principios de marzo de 2023, la Casa de la Hermandad del Santísimo Cristo del Mar y María Santísima de las Angustias de El Puerto recibió una buena noticia y es que tras casi 13 años de obras y trabajos, todos los hermanos de la Hermandad tendrían un lugar para tener su espacio para la vida espiritual, cuidar de sus oraciones y del silencio personal. Además, es un espacio que tienen todos los integrantes de la Hermandad para realizar actividades durante todo el año.

En el acto de la inauguración de la nueva Casa de la Hermandad estuvo el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, miembros de la Corporación Municipal y algunos vecinos que querían ver como había quedado el nuevo edificio.

Asimismo, el municipio de Roquetas de Mar proseguirá con las distintas festividades que faltan por realizarse en las distintas barriadas como las Fiestas de la Urbanización en honor a la Virgen de los Vientos, que será el próximo 15 de agosto, Fiestas de la Gloria en honor a la Virgen de Lourdes el próximo 7 de septiembre, las Fiestas de Las Losas en honor al Corazón de María el 15 de septiembre y cerrando con las Fiestas Patronales, las Fiestas de Roquetas Centro en honor a la patrona, la Virgen del Rosario, el próximo 7 de octubre.

Éstos festejos cierran el calendario de fiestas (más allá de las navidades y de las tradicionales Moragas) por todo lo alto con actividades para todos los públicos y con varios actos religiosos en torno a la Virgen del Rosario, patronal de la localidad costera.