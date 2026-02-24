Roquetas celebra el 20 aniversario de Asperger Almería con una emotiva gala

Roquetas de Mar ha acogido la X Gala con motivo del 20 aniversario de Asperger Almería, un acto conmemorativo que ha puesto en valor dos ... décadas de trabajo, apoyo y acompañamiento a las personas con síndrome de Asperger y sus familias desde la constitución de su sede en Aguadulce.

La gala, celebrada en la Escuela Municipal de Música de El Parador, ha estado conducida por Antonia Sánchez Villanueva y Pablo Cutillas y ha contado con la presencia del alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, concejales del equipo de Gobierno, representantes de la Junta de Andalucía, así como el consejero Ramón Fernández-Pacheco, representantes de distintos ayuntamientos junto a profesionales, familias y entidades vinculadas al ámbito social, educativo y sanitario.

La presidenta de Asperger Almería, Amparo García Escarabajal, recordó la historia de la asociación, creada hace dos décadas en Roquetas por un grupo de familias cuyos hijos recibieron algunos de los primeros diagnósticos en la provincia.

García Escarabajal subrayó las grandes dificultades vividas ante un síndrome por entonces totalmente desconocido, así como el camino recorrido hasta lograr avances significativos en atención, sensibilización y recursos. Asimismo, agradeció el apoyo de las administraciones y de profesionales de la salud, la educación, la investigación y el ámbito sociolaboral, gracias a quienes se han conseguido importantes avances.

La presidenta expresó un reconocimiento especial al Ayuntamiento de Roquetas de Mar y a su alcalde, Gabriel Amat, por el respaldo brindado a la asociación desde sus inicios. Durante su intervención, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó que la asociación «nació en Aguadulce y ha crecido gracias al esfuerzo de muchas familias y profesionales comprometidos», subrayando el importante trabajo que ha desarrollado a lo largo de estos veinte años con las personas con síndrome de Asperger.

El primer edil puso en valor la trayectoria de la entidad y su impacto social en el municipio y en toda la provincia, resaltando el apoyo que el Ayuntamiento de Roquetas ha prestado desde sus inicios a una asociación que se ha convertido en referente en el ámbito de la atención al Asperger.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Ferrnández-Pacheco, ha destacado la trayectoria de la asociación, «veinte años de compromiso, de cercanía y de trabajo incansable por la inclusión real de las personas» ha dicho de una entidad que se ha convertido en «referente social en la provincia».

Por otro lado, la diputada provincial, María Luisa Cruz, ha puesto en valor el trabajo que desarrolla la Asociación Asperger Almería «por su entrega constante en el acompañamiento a las personas con Síndrome de Asperger y a sus familias.

Una labor imprescindible para avanzar en sensibilización, derribar barreras y favorecer una integración real en todos los ámbitos. Desde la Diputación de Almería destacamos la importancia del trabajo conjunto de todas las administraciones para avanzar hacia una inclusión social plena».

Asimismo, ha subrayado que «esta gala es una muestra clara del compromiso de la institución provincial con la igualdad, la inclusión y la defensa de los derechos de las personas con Síndrome de Asperger. Vamos a seguir sumando esfuerzos con el tejido asociativo para generar oportunidades, impulsar la autonomía personal y garantizar que ningún almeriense se quede atrás, viva donde viva».

Reconocimientos entregados durante la gala

Durante el acto se hicieron entrega de distintos reconocimientos a entidades e instituciones que han contribuido al crecimiento y consolidación de Asperger Almería: Junta de Andalucía, Diputación y ayuntamientos de Huércal, Roquetas, Vícar, El Ejido, Almería y Gádor y la diputada nacional del PSOE de Almería, Inés Plaza, Centros educativos: CEP, Las Lomas de Roquetas, CEIP San Agustín, IES Aguadulce y Escuela de Artes, Fotógrafa del calendario, Lasseter, Ecoaventuras, Antonio Ríos Luna y Ashal, FAAM, Verdiblanca, A toda Vela y MUREC.

Estos reconocimientos ponen en valor la colaboración institucional, educativa y social que ha permitido avanzar en la inclusión y atención especializada a las personas con síndrome de Asperger a lo largo de estas dos décadas

El acto conmemorativo incluyó la proyección de varios vídeos que recorren la evolución de la entidad bajo los títulos «Nacemos», «Crecemos», «Florecemos», «Frutos», «Asperger femenino» y «Seguimos», así como la lectura de un manifiesto institucional. La gala concluyó con una pieza teatral y un cóctel.

Veinte años de historia desde Aguadulce

Asperger Almería nació hace dos décadas en Roquetas de Mar, concretamente en Aguadulce, impulsada por un grupo de familias cuyos hijos comenzaron a recibir algunos de los primeros diagnósticos de síndrome de Asperger en la provincia en una época en la que el trastorno era prácticamente desconocido y carecía de recursos específicos de atención y apoyo.

Tal y como recuerdan sus protagonistas, el origen de la asociación estuvo marcado por la incertidumbre, la falta de información y la necesidad urgente de encontrar respuestas. Fueron las propias familias quienes, ante la escasez de orientación especializada, decidieron unirse para compartir experiencias, apoyarse mutuamente y dar visibilidad a una realidad que apenas tenía reconocimiento social ni educativo. Aquellos primeros encuentros, nacidos de la inquietud y la búsqueda de comprensión para sus hijos, sentaron las bases de lo que hoy es una entidad consolidada y referente en la provincia.

Los testimonios recogidos durante la gala rememoran ese inicio como un camino lleno de esfuerzo y aprendizaje colectivo, en el que las familias tuvieron que convertirse en motor de cambio, sensibilizando a profesionales, administraciones y centros educativos sobre las necesidades específicas de las personas con síndrome de Asperger. Desde sus comienzos, la asociación se configuró no solo como un espacio de apoyo emocional, sino también como un punto de orientación, formación y defensa de derechos.

Con el paso de los años, Asperger Almería ha evolucionado paralelamente al aumento del conocimiento social y científico sobre el trastorno del espectro autista, ampliando servicios, programas de intervención y acciones de sensibilización. Lo que empezó como una iniciativa familiar se transformó progresivamente en una entidad estructurada, con profesionales especializados y proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas con Asperger en todas las etapas vitales.

De cara al futuro, Asperger Almería afronta una nueva etapa centrada en seguir ampliando recursos especializados, reforzar la atención en la transición a la vida adulta y el ámbito sociolaboral, y continuar impulsando la sensibilización social y educativa sobre el síndrome de Asperger. La entidad mantiene como objetivo prioritario consolidar programas que favorezcan la inclusión real, el acompañamiento integral a las familias y la visibilización del perfil femenino dentro del espectro autista, una de las líneas que ha cobrado especial relevancia en los últimos años.

Tras veinte años de trayectoria, la asociación mira al futuro con el mismo espíritu con el que nació en Aguadulce: el compromiso firme de seguir avanzando, creciendo y generando oportunidades para las personas con síndrome de Asperger y sus familias, manteniéndose como un referente provincial en atención, orientación y defensa de sus derechos.