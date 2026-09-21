Roquetas celebra su 250 aniversario con una jornada muy especial

Con motivo del 18 de septiembre, una de las fechas destacadas de la conmemoración de la fundación del municipio de Roquetas, la Asociación 250 Aniversario ... organizó el pasado viernes, 18 de septiembre, una actividad en el Castillo de Santa que atrajo a jóvenes, mayores, turistas y autóctonos en torno al momento histórico en el que los vecinos de los cortijos de Roquetas de Mar del año de 1776 recogieron firmas para solicitar a la Ciudad de Almería separarse de Felix y tener Concejo propio, su propio Ayuntamiento.

«Un importante número de visitantes aguardaba a las puertas del Castillo de Santa Ana para las 6 de la tarde, lugar en el que se produjo su apertura y a partir de ahí fue todo un espectáculo. Tuvimos que realizar dos pases de visitas guiadas, se recogieron cientos de firmas para la independencia de Roquetas y se repartieron idéntico número de Actas Capitulares selladas para el recuerdo de un día tan destacado. La participación fue extraordinaria y la satisfacción de los visitantes manifiesta», comentó López Carmona, que avanzó su repetición en fechas próximas.

María José López, presidenta de la Asociación 250 Aniversario Ciudad Roquetas de Mar, explicó que «fue un acierto definir personajes históricos totalmente desconocidos, pero de una relevancia notoria como Miguel de Cambronero, benefactor de la incipiente población de Roquetas de Mar o su primer alcalde Pedro Berris, al darles vida, ya que pueden ser presentados en sociedad ante los visitantes para realmente identificarse con el momento histórico que se pretende representar».

Sin embargo, aparecen en los escritos otros muchas personalidades que tampoco deberían caer en el olvido como aquel llamado 'Cacaruca', considerado el primer habitante de los cortijos de Roquetas o el Síndico Personero del Común don Salvador de Cuenta que durante la gran epidemia de fiebres tercianas no huyó como lo hizo el resto del Concejo y permaneció fiel a su juramente junto a los vecinos de Roquetas. Son tantas y tan interesantes las historias que rodean la fundación del municipio que nos llevaría aún varios años sacarlas todas a la luz», expuso López Carmona.

Asimismo, la presidenta de la asociación añadió que «para cumplir con las peticiones realizadas por algunos de los visitantes y otros que no han podido acercarse al Castillo de Santa Ana en esta ocasión, en breve sacaremos las fechas para repetir esta experiencia de revivir personajes históricos, hacer recorridos por la cronología más destacada del siglo XVIII en Roquetas de Mar y crear un ambiente interactivo en el que los visitantes puedan formar parte de esa historia».