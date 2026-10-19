Roquetas avanza en los trabajos de acerado de la calle Ánade

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar avanza en los trabajos de acerado en la calle Ánade, una actuación para renovar las aceras y mejorar la ... accesibilidad y la seguridad de los peatones en el municipio. Entre los objetivos marcados están las aceras más amplias, seguras y accesibles para el día a día de vecinos y visitantes. Desde el Consistorio indican que «gracias por vuestra paciencia durante las obras. El resultado merecerá la espera».

A su vez, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de los equipos de jardinería, está llevando a cabo labores de poda y mantenimiento del arbolado urbano en la Urbanización de Roquetas de Mar. Un trabajo que mejora la salud de los árboles, refuerza la seguridad y mantiene nuestros espacios públicos cuidados durante todo el año.

Asimismo, los equipos continúan con las labores de poda de palmeras en la localidad para conservar el buen estado de las zonas verdes del municipio y mantener la seguridad en las vías públicas. Un trabajo en altura que se realiza de forma progresiva por los distintos puntos de la localidad y con todas las medidas de seguridad. Durante el mes de octubre siguen los trabajos en las diferentes zonas del municipio.

Por otro lado, el nuevo contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos de Roquetas de Mar se eleva hasta los 23 millones de euros por año, y una duración de diez, según anunció hace unos días el alcalde, Gabriel Amat, en el último Pleno. El objetivo del pliego es ambicioso y muy amplio.

«El servicio de limpieza que se concibe para los próximos años, explica el alcalde, implica la modificación del servicio. Al amparo del nuevo pliego buscamos cambiar las características del actual, recuperando el barrido diario de lunes a domingo y la incorporación de nuevos medios que permitan mayor rapidez y adecuación de la limpieza a las características del suelo y elementos a recoger, procurando utilizar los más eficientes y que ofrezcan los mejores resultados de limpieza e higiene», explicó el alcalde.

Los objetivos a alcanzar con el nuevo pliego, en palabras de Amat, son mantener la máxima limpieza en los diferentes ámbitos de la vía pública objeto de la limpieza viaria y poniendo especial énfasis en la mejora de las áreas de contenedores y sus alrededores, así como en la limpieza y recogida de heces.