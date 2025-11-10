Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la jornada de participación ciudadana en Roquetas. IDEAL

Roquetas avanza para preparar sus nuevos PGOM y POU

A través del buzón de sugerencias, el Ayuntamiento sigue recogiendo ideas y propuestas de vecinos

J. C.

Roquetas de Mar

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:57

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar culminó la primera fase del Programa de Trabajo y Plan de Participación Ciudadana, con el objetivo de diseñar, junto ... a los vecinos, la hoja de ruta del futuro PGOM y POU del municipio. Durante estas tres jornadas, se abrió un espacio de diálogo en el que se abordaron temas esenciales para el presente y el futuro de la ciudad: el suelo urbano, el espacio público, el patrimonio, la movilidad y el crecimiento sostenible. Además, asociaciones y entidades locales, dinamizadas por Eracis Plus, compartieron sus propuestas y necesidades para mejorar la convivencia, el entorno y la calidad de vida en los barrios. A su vez, el concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, valoró muy positivamente el desarrollo de estas jornadas de participación y recordó que el proceso continúa abierto. Aparte, el edil roquetero destacó que la participación ciudadana es clave para construir un diagnóstico compartido sobre el que se trazarán las alternativas de futuro para el municipio. Así, a través del buzón de sugerencias, el Ayuntamiento sigue recogiendo ideas, aportaciones y propuestas de vecinos y colectivos, que serán esenciales para definir el nuevo modelo de ciudad que los vecinos y vecinas quieren para Roquetas de Mar.

