Roquetas avanza en el plan de renovación de pasarelas y papeleras en varias playas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Turismo y Playas, aprobó en Junta de Gobierno Local el expediente de contratación para ... el suministro e instalación de papeleras de reciclaje y pasarelas peatonales fabricadas con plástico 100% reciclado, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD).

El contrato, con un presupuesto base de licitación de 293.487,92 euros (IVA incluido), está financiado al 100% por la Unión Europea – Fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De esta forma, el proyecto permitirá renovar por completo el parque actual de papeleras de las playas del municipio y sustituir las pasarelas de madera por nuevas estructuras de plástico reciclado, más duraderas y sostenibles.

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López, explicó que se trata de la Actuación 1 'Sistema de economía circular y gestión de residuos en playas' correspondiente al Eje 1 'Transición Verde y Sostenible' del Plan de Sostenibilidad Turística de Roquetas de Mar que «persigue mejorar la gestión ambiental del litoral, reducir el impacto de la actividad turística y sensibilizar a residentes y visitantes sobre la importancia del reciclaje y la sostenibilidad».

Además, la edil destacó que con «esta actuación, Roquetas de Mar refuerza su apuesta por un modelo de gestión de playas más sostenible, eficiente y alineado con los objetivos europeos de economía circular. El nuevo equipamiento contribuirá a mejorar la calidad ambiental del litoral y ofrecer a los usuarios unas playas más funcionales y accesibles».

Contrato

El contrato contempla 103 papeleras de plástico reciclado destinadas a recogida selectiva y sustitución del parque existente y 1.050 metros de pasarelas peatonales fabricadas con plástico 100% reciclado, que reemplazarán las antiguas pasarelas de madera y mejorarán la accesibilidad y la durabilidad del mobiliario de playa.

En concreto, la renovación de las papeleras se llevará a cabo en la playas de La Bajadilla y Las Salinas y, por otro lado, se contempla la sustitución de las pasarelas de ancho especial por nuevos equipamientos de plástico que se caracterizan por una mayor durabilidad y un menor mantenimiento. A

simismo, el suministro deberá ejecutarse en un plazo máximo que asegure la finalización de la actuación antes del 31 de mayo de 2026, fecha límite del Plan de Sosteniblidad Turístca. Una vez firmado el contrato, la empresa adjudicataria dispondrá de 15 días naturales para la entrega e instalación del material tras la emisión del pedido

Por otro lado, el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Turismo y Playas, informó a principios del mes de abril que realizaría trabajos de instalación de puntos accesibles de zonas sombra del litoral con tres nuevos equipamientos en zonas estratégicas: La Ventilla, junto al puesto de socorrismo; en la playa de La Romanilla, próxima al puerto y con una nueva zona de descanso acuático; y en Playa Serena, ubicado en el acceso cercano al chiringuito El Nido, consolidando así su apuesta por unas playas accesibles, inclusivas y sostenibles con nuevas dotaciones.

Infraestructuras

Esas nuevas infraestructuras se sumaron a las seis zonas de sombra ya existentes en Aguadulce, Las Salinas, La Romanilla, La Bajadilla, La Urbanización y Playa Serena, todos ellos dotados de pasarelas de ancho especial, tramos enrollables hasta la orilla, duchas, aseos y zonas de sombra, que garantizan desplazamientos seguros y autónomos para personas con movilidad reducida. Además, una de las principales novedades de esa campaña fue la incorporación de nuevas zonas de sombra fabricadas con materiales sostenibles, concretamente plástico reciclado.