Roquetas avanza en las labores de mantenimiento de la Urba

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de los equipos de jardinería, está llevando a cabo labores de poda y mantenimiento del arbolado urbano ... en la Urbanización de Roquetas de Mar. Un trabajo que mejora la salud de los árboles, refuerza la seguridad y mantiene nuestros espacios públicos cuidados durante todo el año.

Asimismo, los equipos continúan con las labores de poda de palmeras en la localidad para conservar el buen estado de las zonas verdes del municipio y mantener la seguridad en las vías públicas. Un trabajo en altura que se realiza de forma progresiva por los distintos puntos de la localidad y con todas las medidas de seguridad. Durante el mes de octubre siguen los trabajos en las diferentes zonas del municipio.

Por otro lado, el nuevo contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos de Roquetas de Mar se eleva hasta los 23 millones de euros por año, y una duración de diez, según anunció hace unos días el alcalde, Gabriel Amat, en el último Pleno. El objetivo del pliego es ambicioso y muy amplio. «El servicio de limpieza que se concibe para los próximos años, explica el alcalde, implica la modificación del servicio.

Al amparo del nuevo pliego buscamos cambiar las características del actual, recuperando el barrido diario de lunes a domingo y la incorporación de nuevos medios que permitan mayor rapidez y adecuación de la limpieza a las características del suelo y elementos a recoger, procurando utilizar los más eficientes y que ofrezcan los mejores resultados de limpieza e higiene».

Objetivos

Los objetivos a alcanzar con el nuevo pliego, en palabras de Amat, son mantener la máxima limpieza en los diferentes ámbitos de la vía pública objeto de la limpieza viaria y poniendo especial énfasis en la mejora de las áreas de contenedores y sus alrededores, así como en la limpieza y recogida de heces. Una de las claves que recoge el nuevo pliego es minimizar el impacto ambiental de la maquinaria, fomentando el uso de energías renovables y combustibles menos contaminantes. Los sistemas de limpieza, entienden desde la concejalía «es que los sistemas de limpieza estén acordes con las características y particularidades de la zona y su entorno».

La licitación del nuevo contrato persigue que se garantice tanto la justificación de los rendimientos de trabajo y de dimensionamiento de los equipos, como la propuesta de combinación de servicios y coordinación entre éstos, «la correcta ejecución del conjunto de las tareas programadas de cada tratamiento, así como los procedimientos y protocolos que sean necesarios que los operarios de los diferentes servicios ejecuten para garantizar un mayor grado de consecución de los objetivos», explicó la concejala Susi Ibáñez.

Destacar que a la hora de planificar la nueva contratación, el Ayuntamiento de Roquetas procedió a revisar los criterios que inspiraban la prestación de estos servicios. Una vez revisados, se ha incorporado a esta licitación aspectos que permiten adaptar el nuevo contrato a los nuevos comportamientos ciudadanos, al marco normativo y tendencias medioambientales y de sostenibilidad, así como las más moderna tecnología para «adaptar el servicio a los nuevos tiempos».

«¿Cuáles son los objetivos que se buscan?, se pregunta el alcalde Gabriel Amat: Queremos dar un fuerte impulso a los servicios de limpieza del municipio, mejorando su calidad, así como la limpieza de la vía pública».

Los factores que determinan el estado de la limpieza en la vía pública son variados. Los que se consideran más relevantes en el nuevo contrato «son el uso de la vía pública por parte de la ciudadanía, la presencia de actividades comerciales, el impacto de los restos de arbolado viario y de los animales de compañía, así como la presencia de desechos en las inmediaciones de las áreas de contenedores».

La estructura urbana del municipio permite definir una serie de viales y zonas en las que su funcionalidad e intensidad de uso, su catalogación patrimonial, determinan la idoneidad de los tratamientos, la limpieza a aplicar, así como la intensidad de ejecución de los mismos.