Roquetas avanza en la facilidad para realizar el pago de impuestos

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar da un paso más para mejorar la pluralidad y facilidad de los medios de pago. Desde ahora, el portal ... tributario municipal ya permite realizar el pago de impuestos y tasas a través de Bizum.

Cualquier persona que quiera hacer de esta manera , solo necesita identificarse con el certificado digital o con su DNI y el número de referencia de la carta de pago. A continuación, se introduce su número de teléfono asociado a Bizum y y ya confirma la operación desde la aplicación bancaria que tenga dicha persona. Con esta medida, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar prosigue con la labor de mejorar y facilitar la vida a los roqueteros.

Por otro lado, y siguiendo con las mejoras que el Consistorio está llevando a cabo para los ciudadanos, este jueves, el Ayuntamiento el último pleno del año, en el que se aprobó el convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para la construcción y financiación de un nuevo depósito de agua apta para el consumo en Aguadulce. Dicho dictamen fue aprobado por unanimidad.

Este proyecto, que alcanza un importe superior a los 17 millones de euros cofinanciado al 50 por ciento entre ambas administraciones, contará con 70.000 metros cúbicos de agua, según informaba el alcalde, Gabriel Amat.

Durante su intervención, Amat destacó la importancia de este acuerdo para hacer realidad una infraestructura muy necesaria para evitar que no se produzcan los problemas de abastecimiento de agua potable en el municipio costero.