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Las obras de construcción del Centro Deportivo Urbano de Roquetas en una imagen reciente. IDEAL

Roquetas avanza en la construcción del futuro Centro Deportivo Urbano

Este centro contempla la construcción de una piscina recreativa con ocho calles, sala fitness, ludoteca y una cafetería

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Sábado, 18 de abril 2026, 20:54

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Las obras de construcción del Centro Deportivo Urbano continúan a buen ritmo, una infraestructura que supone una de las primeras actuaciones que se incluyen dentro ... del futuro Complejo de la Ciudad de Deportiva de Roquetas de Mar.

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