Roquetas avanza en la construcción del futuro Centro Deportivo Urbano

Las obras de construcción del Centro Deportivo Urbano continúan a buen ritmo, una infraestructura que supone una de las primeras actuaciones que se incluyen dentro ... del futuro Complejo de la Ciudad de Deportiva de Roquetas de Mar.

En la actualidad, los trabajos se centran no sólo en la construcción de la piscina cubierta y la sala fitness sino también en la urbanización y acondicionamiento de la parcela que ocupa una superficie total de 12. 000 metros cuadrados.

A su vez, el Centro Deportivo Urbano contempla la construcción de una piscina recreativa con ocho calles, una de ellas adaptada, una piscina terapéutica y equipamientos deportivos de última generación como sala fitness, sala ciclo, sala de actividades dirigidas junto servicios externos como ludoteca, cafetería o espacios de usos múltiples en una superficie total de 5.131 metros construidos.

Proyecto

Además, está previsto la instalación de una zona exterior con rocódromo, calistenia, juegos infantiles, baloncesto 3x3, juegos de agua para los más pequeños y espacios verdes entre otros.

El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, en una de sus visitas recientes comprobó el desarrollo de estos trabajos de construcción de este futuro centro deportivo que ocupa una superficie total de 12.000 metros cuadrados. «Desde el equipo de Gobierno hemos hecho un esfuerzo importante para cubrir la demanda de instalaciones deportivas en Roquetas de Mar, ya que la construcción de la piscina y el gimnasio era una necesidad que ya se está haciendo realidad», subrayó el primer edil.

Por otro lado, el alcalde explicó que una vez finalicen las obras de construcción de este centro deportivo se iniciará la reforma del CDU Juan González de El Parador junto el impulso de otros proyectos claves en Aguadulce que también vendrá a cubrir la demanda de instalaciones deportivas en el municipio.

En concreto, Amat recordó que se contemplan importantes infraestructuras como un gran parque y el impulso de una piscina cubierta, un gimnasio y también piscina de agua marina en la zona de la Ventilla.

Además, el regidor municipal, Gabriel Amat valoró en la presentación de este proyecto en el salón de Plenos del Consistorio que «cada día pasan por nuestras instalaciones deportivas miles de personas, nuestro municipio es referente del deporte base y se ha convertido en sede para la celebración de competiciones deportivas de alto nivel que atraen también a visitantes de otras provincias, nos sentimos muy ilusionados de iniciar el proyecto de la Ciudad Deportiva de Roquetas de Mar», concluyó el primer edil.