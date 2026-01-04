Roquetas autoriza casi 9 millones de euros para la construcción del depósito de agua potable

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó el gasto de un total de 8.838.338 euros, trámite necesario para la firma ... de un convenio entre la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para la construcción de un nuevo depósito de agua potable en el municipio almeriense.

Esta actuación está declarada de interés de la Comunidad Autónoma a través de un acuerdo del 16 de junio de 2020 del Consejo de Gobierno en el que se establecen las obras hidráulicas destinadas a paliar la sequía y garantizar el abastecimiento en alta en determinadas zonas de Andalucía, como en el caso del Poniente almeriense y Almería. Asimismo, se encuentra dentro del Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

En dicho convenio se recoge la ejecución de las obras necesarias para dotar al Poniente almeriense de mayor capacidad de regulación para la gestión del agua desalada y garantizar la capacidad de transporte, interconexión y redundancia de la red de transporte en alta municipal de agua desalada. Para ello, se construirá un nuevo depósito de agua potable en Aguadulce de 70.000 metros cúbicos con un plazo de ejecución de 18 meses.

En total, se prevé una inversión de 17.676.676,40 euros, de los cuales la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural se compromete a dar conformidad al proyecto y financiar el 50 por ciento de la actuación; mientras que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ejecutará las obras, financia el 50 por ciento restante, tramita el procedimiento expropiatorio, así como explota, mantiene y conserva las infraestructuras.

Anuncio

El pasado 3 de enero de 2025, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, anunció que llevaría al Consejo de Gobierno, a principios de ese año 2025, la declaración de interés de la Comunidad para la construcción de un depósito de agua para consumo urbano en el municipio almeriense de Roquetas de Mar, que ayude a paliar los problemas de abastecimiento de agua potable en esta localidad. Tras reunirse con el alcalde de esta localidad, Gabriel Amat, para abordar este asunto, el consejero destacó la importancia de que Roquetas pueda contar con el agua necesaria si hubiera algún imprevisto que obligase a parar la planta desaladora más tiempo del de una parada programada.

Construcción

Y ello pasa, según señaló Fernández Pacheco, por la construcción de un depósito que venga a complementar la balsa que Acuamed construirá asociada a la desaladora Dalías II. La declaración de interés de la Comunidad respecto a la construcción de este depósito facilitaría la firma de un convenio entre la Junta y el Ayuntamiento para sufragar la ejecución de la obra de forma conjunta.

«Roquetas de Mar es un municipio que ha triplicado su población en las dos últimas décadas, es punto de referencia del turismo regional, nacional e internacional y zona de alta producción agrícola bajo plástico», subrayó el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Esto refuerza la decisión de la Consejería de actuar por interés de la comunidad autónoma, al igual que en otros municipios de la provincia de Sevilla y de Huelva, que también se están estudiando para dar solución a los andaluces que ven peligrar el abastecimiento de agua en momentos puntuales del año.