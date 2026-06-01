Roquetas asume una gran concienciación ambiental con 'Pulmón Azul'

01/06/2026 a las 13:19h.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Turismo y Playas, hizo un balance muy positivo de la última edición de Pulmón ... Azul, una iniciativa medioambiental que volvió a convertir el municipio en un referente de concienciación, participación ciudadana y protección del entorno marino.

La actividad, desarrollada en el entorno del Castillo de Santa Ana, permitió alcanzar con éxito los objetivos marcados por la organización: la retirada de residuos acumulados en los fondos marinos, la protección de la fauna y flora autóctonas, la sensibilización de la población sobre la importancia de conservar el litoral y el fomento de una mayor implicación ciudadana en el cuidado del medio ambiente.

Durante la jornada, los equipos de buceo consiguieron extraer una importante cantidad de residuos que llenaron cuatro contenedores completos, entre los que se encontraban plásticos, microplásticos, restos de pesca deportiva y otros objetos depositados por la acción humana. Asimismo, la intervención permitió constatar el impacto que estos residuos tienen sobre las especies marinas, contribuyendo a la recuperación de una zona donde nunca antes se había realizado una limpieza de fondos marinos.

Además del trabajo realizado en el mar, Pulmón Azul volvió a destacar por su capacidad para implicar a la ciudadanía a través del voluntariado y de actividades deportivas y de sensibilización ambiental que contaron con una excelente participación. La iniciativa demostró una vez más que la colaboración entre administraciones, asociaciones, empresas y vecinos es fundamental para avanzar hacia un municipio más sostenible y comprometido con la conservación de sus recursos naturales.

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López Yélamos, valoró los resultados obtenidos y destacó la importancia de impulsar este tipo de iniciativas para fortalecer la imagen de destino sostenible del municipio.

«Pulmón Azul se ha consolidado como una actividad de referencia que refleja el compromiso de Roquetas de Mar con la protección de nuestro litoral y con la sensibilización ambiental. El éxito de participación y los resultados obtenidos demuestran que cada vez son más las personas que entienden la necesidad de cuidar nuestro entorno natural y de implicarse activamente en su conservación».

La edil subrayó además que estas acciones contribuyen a reforzar un modelo turístico basado en la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

«Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por un turismo sostenible, responsable y respetuoso con nuestro patrimonio natural. Nuestro litoral es uno de los principales atractivos de Roquetas de Mar y tenemos la obligación de preservarlo para las generaciones futuras. Iniciativas como Pulmón Azul nos ayudan a concienciar tanto a residentes como a visitantes sobre la importancia de proteger el mar y los ecosistemas que forman parte de nuestra identidad como destino turístico».

Por su parte, por su parte, la creadora y organizadora de Pulmón Azul, Norelkys Medina, mostró su satisfacción por la respuesta obtenida en esta nueva edición de la iniciativa.

«El balance es extraordinariamente positivo porque hemos conseguido cumplir todos los objetivos que nos habíamos planteado. No solo hemos retirado una gran cantidad de residuos del fondo marino, sino que hemos logrado algo igual de importante: sensibilizar a la ciudadanía y demostrar que, cuando trabajamos juntos, podemos generar un impacto real y positivo en nuestro entorno».

Medina destacó especialmente la creciente implicación social que está experimentando el proyecto.

«Cada edición reúne a más personas comprometidas con la protección del medio ambiente. Ver a voluntarios, buceadores, deportistas, empresas colaboradoras, instituciones y familias trabajando por una misma causa nos confirma que Pulmón Azul se ha convertido en un movimiento colectivo que va mucho más allá de una jornada de limpieza».

Asimismo, subrayó que la iniciativa persigue generar cambios de comportamiento a largo plazo. «Nuestro objetivo no es únicamente retirar residuos, sino sembrar conciencia. Queremos que cada persona que participa se convierta en embajadora del cuidado del mar y entienda que pequeñas acciones diarias pueden marcar una gran diferencia para la conservación de nuestros ecosistemas».

Por último, tanto desde el Ayuntamiento como desde la organización se agradeció la implicación de todos los colectivos, entidades colaboradoras, patrocinadores, voluntarios, cuerpos de seguridad y participantes que han hecho posible el desarrollo de esta actividad, destacando que el éxito alcanzado anima a seguir impulsando nuevas acciones de educación ambiental, conservación del litoral y promoción de hábitos sostenibles a lo largo del año.