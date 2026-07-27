Roquetas asiste a un simulacro de socorrismo en Las Salinas

La empresa concesionaria del servicio de salvamento y vigilancia de las playas de Roquetas de Mar llevó a cabo la semana pasada un simulacro de ... rescate en la playa de Las Salinas. Esta actuación se realizó dentro del proceso de inspección técnica para la renovación de las certificaciones de calidad en el municipio costero.

Estas prácticas forman parte de las auditorías de la Q de Calidad, la S de Sostenibilidad y la norma ISO 9001, que acreditan que las playas de la localidad son seguras y que cumplen los estándares para volver a ondear sus banderas de cara a la temporada 2027. Será uno de los seis simulacros que el servicio realiza a lo largo de toda la temporada, con un único objetivo: garantizar la seguridad de las vecinas, los vecinos y quienes nos visitan y disfrutan cada día de nuestras seis playas urbanas.

Asimismo, Roquetas de Mar vuelve a situarse como referente del turismo de calidad tras renovar en 2026 las seis Banderas Azules de sus playas urbanas. Este distintivo internacional reconoce la excelencia en la gestión ambiental, la seguridad, los servicios y la accesibilidad del litoral.

Playas

Las playas que revalidan este reconocimiento son: Aguadulce , Las Salinas, La Romanilla, La Bajadilla, Playa Serena y La Urbanización .Además, el puerto deportivo del municipio también renueva su Bandera Azul, consolidando la calidad de sus instalaciones y el Aula del Mar también se vuelve a convertir en Centro Azul. Esta renovación, concedida por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), vuelve a reconocer la calidad de las playas roqueteras, valorando especialmente sus servicios, seguridad, accesibilidad y gestión ambiental.

Por su parte, la concejala de Turismo y Playas, Amalia López, explicó que durante todo el año se lleva a cabo un mantenimiento activo para garantizar el buen estado de duchas y aseos limpios, en funcionamiento y revisados permanentemente junto con la limpieza diaria de playas.

Además, la edil señaló que el servicio de socorrismo esta operativo operativo los fines de semana desde el inicio de la Semana Santa junto con la reciente instalación de zonas de sombra, balizamiento y pasarelas accesibles. Todo ello para mantener en las mejores condiciones posibles las playas de la ciudad.