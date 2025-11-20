Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de las jornadas en Huércal de Almería. IDEAL

Roquetas asiste a un encuentro para reivindicar la juventud

Estos niños y niñas se han reunido para festejar el 'Día Mundial de la Infancia' que se celebra el 20 de noviembre

J. Cortés

Roquetas de Mar

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:06

Comenta

Este pasado fin de semana el consejo Local de infancia y adolescencia de Roquetas de Mar representado por 12 niños, niñas y adolescentes de nuestra ... localidad, asistió al V Encuentro provincial de consejos locales de Infancia y Adolescencia en el municipio de Huércal de Almería. En dicho encuentro se reunieron 140 niños y niñas de los municipios de Vera, Huércal Overa, Alhama de Almería, Cuevas de Almazora, Serón, Adra, El Ejido, Vícar, Almería.

