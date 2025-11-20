Roquetas asiste a un encuentro para reivindicar la juventud

Este pasado fin de semana el consejo Local de infancia y adolescencia de Roquetas de Mar representado por 12 niños, niñas y adolescentes de nuestra ... localidad, asistió al V Encuentro provincial de consejos locales de Infancia y Adolescencia en el municipio de Huércal de Almería. En dicho encuentro se reunieron 140 niños y niñas de los municipios de Vera, Huércal Overa, Alhama de Almería, Cuevas de Almazora, Serón, Adra, El Ejido, Vícar, Almería.

Estos niños y niñas se reunieron para festejar el 'Día Mundial de la Infancia' que se celebra el 20 de noviembre. Fue una jornada de juegos, convivencia y trabajo en equipo que finalmente terminó con la exposición de un manifiesto, donde reivindicaron los derechos de la infancia en las políticas locales de infancia de sus municipios.

Por otro lado, el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, junto a la edil de Comercio, Alba Acedo, entregó hace unos días los premios del Concurso de Escaparates Noche en Negro 2025, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Roquetas en colaboración con la Cámara de Comercio.

Un total de 23 establecimientos del municipio participaron en esta edición, mostrando su creatividad e implicación con originales decoraciones temáticas que llenaron de ambiente y atractivo comercial las principales zonas de la ciudad.