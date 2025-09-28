Roquetas asiste a una conferencia del Observato-rio de Calar Alto por unos cielos menos contaminados La campaña «Esta Navidad, ni una estrella menos» llama a los ayuntamientos a reducir la contaminación lumínica

José Juan Rodríguez, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, asistió a la conferencia y presentación de la campaña «Esta Navidad, ni una estrella menos», organizada por el Observatorio Astronómico de Calar Alto (CAHA). Durante la charla, se puso de relieve la importancia de luchar contra la contaminación lumínica, un fenómeno que impide a la mayoría de los ciudadanos disfrutar de un cielo limpio y que afecta a la salud, la economía y el patrimonio na-tural.

«En Roquetas de Mar sabemos lo importante que es preservar nuestros recursos y hacerlo de manera sostenible. Desde el Ayuntamiento tomamos nota de los conse-jos del observatorio y vamos a trabajar para que la iluminación pública sea cada vez más respetuosa con el medio ambiente, así como compatible con una luz sufi-ciente para dar seguridad y ser captadora de atención para el comercio», destacó José Juan Rodríguez.

Referente científico

El Centro Astronómico Hispano en Andalucía (CAHA), más conocido como Obser-vatorio de Calar Alto, es la mayor instalación profesional de Europa continental. Situado en la Sierra de Filabres, a 2.168 metros de altitud, alberga cinco telesco-pios, entre ellos el mayor de la Europa continental, de 3,5 metros de diámetro. Este centro ha sido clave en miles de descubrimientos astronómicos, incluidos planetas similares a la Tierra, y se mantiene a la vanguardia gracias a su tecnología puntera y a proyectos internacionales como CARMENES, TARSIS y KOBE.

Además de su relevancia científica, Calar Alto constituye un orgullo para la provin-cia de Almería, al contar con el mejor cielo de Europa para la observación astro-nómica. Durante la visita, los asistentes pudieron recorrer las instalaciones y co-nocer de primera mano el trabajo que allí se realiza para preservar este patrimo-nio natural y científico.

Cuidar el cielo

En la conferencia se insistió en la necesidad de que los ayuntamientos apuesten por una iluminación eficiente, con medidas como orientar las luces hacia abajo, optar por LED ámbar en lugar de blanco y diseñar decoraciones navideñas respe-tuosas con el cielo nocturno. Estas acciones no solo ayudan a preservar la belleza del firmamento, sino que también se traducen en un ahorro energético significati-vo.

Además del beneficio económico, reducir la contaminación lumínica repercute di-rectamente en la salud de las personas, ya que una iluminación excesiva altera los ritmos circadianos y afecta al descanso nocturno. También supone una mejora pa-ra la fauna y la flora, evitando la desorientación de aves, insectos y otras especies sensibles a la luz artificial. Al mismo tiempo, garantiza un cielo nocturno de mayor calidad que permite disfrutar del firmamento, fomenta actividades educativas, tu-rísticas y científicas y contribuye a un uso más eficiente y responsable de la ener-gía.

Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se tomó nota de los diferentes aspec-tos abordados en esta conferencia, que sin duda repercutirán en un futuro más sa-ludable y mejor para todos los ciudadanos.