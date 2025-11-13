Roquetas apuesta por la renovación de redes de abastecimiento en Aguadulce

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Presidencia y en colaboración con Hidralia, empresa concesionaria del servicio municipal de abastecimiento ... de agua, alcantarillado y depuración está llevando a cabo la renovación de diferentes conducciones del servicio de abastecimiento en Aguadulce, con el objetivo de mejorar el servicio que se presta a los abonados

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto con la concejal de Presidencia, Rocio Sánchez, ha supervisado el desarrollo de estos trabajos que se están llevando a cabo según ha explicado el alcalde «tras un estudio exhaustivo y constante de toda la red del municipio con el que se ha comprobado la necesidad de renovar estos tramos de conducciones para minimizar las posibles incidencias y modernizar la red aumentando la eficiencia de las infraestructuras» .

Además, ha detallado que se va a realizar una inversión de más de 400.000 euros en estos trabajos acometiendo la sustitución de dos kilómetros de las actuales conducciones por otras de materiales que permitirán aumentar la durabilidad y resistencia de las redes, reduciendo las probabilidades de incidencias y averías.

Además se aprovechará para la renovación de 258 acometidas, el montaje de 28 nuevas válvulas de corte, la colocación de 18 pozos de registro y cuatro entronques a la red municipal.

Entre las calles afectadas por esta labores se encuentran las calles Isla de Tenerife, Isla de Java, islas Cíes, Islas Vírgenes, Isla Arosa, Isla de La Toja,Isla de los Terreros, Isleta del Moro, Isla Cristina, Isla de la Graciosa, Isla de izaro y Francisco Cervantes y Sanz de ndino de Aguadulce.

Por su parte, la concejal de Presidencia, Rocio Sánchez, ha detallado que de acuerdo al plan de trabajo y a las necesidades de la actuación, estas vías sufrirán cortes de tráficos hasta que finalice la mejora que se estima contará con una duración de cuatro meses de obras.

Desde el Ayuntamiento se garantiza que durante el desarrollo de las labores en todo momento habrá un paso de servidumbre a las viviendas y locales de la zona, si bien no será posible el uso de las vías fuera del horario laboral de la obra.

Además, ha explicado que con el fin de reducir al máximo las molestias nunca se cortarán más de cuatro calles de forma simultánea y la ejecución de los trabajos se llevará cabo de manera coordinada por las diferentes empresas implicada con el objetivo de realizar la actuación en el menor tiempo posible.

Con estas labores el Ayuntamiento, a través de la empresa Hidralia, continúa con el plan que desde hace tiempo tiene en marcha para la renovación de redes e infraestructuras de la ciudad con la intención de mejorar su rendimiento hidráulico y de adaptar las conducciones a las nuevas necesidades que plantea el cambio climático.

Por último, desde el Ayuntamiento se pide disculpas a los ciudadanos y agradecen su comprensión ante las molestias e imprevistos que puedan causarles estas labores que ya se están acometiendo.