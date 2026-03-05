Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Uno de los bocetos de cómo quedaría la futura piscina. IDEAL

Roquetas apuesta por construir una innovadora piscina de agua marina inspirada en la Antigua Roma

«El proyecto nace con la intención de rendir homenaje al pasado romano de la ciudad, inspirado en la antigua ciudad romana de Turaniana», explica el arquitecto José Ángel Ferrer

J. Cortés

Roquetas de Mar

Jueves, 5 de marzo 2026, 15:04

Comenta

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha presentado la propuesta del proyecto de la futura piscina de agua marina que se ubicará en ... La Ventilla, en Aguadulce, una infraestructura concebida como un espacio de ocio, bienestar y actividad deportiva que reforzará la oferta de equipamientos del municipio y contribuirá a mejorar la calidad de vida de vecinos y visitantes.

