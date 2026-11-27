Ya es oficial, Roquetas ya cuenta con el presupuesto para el próximo año con una cifra récord de unos 135,5 millones de euros, siendo ... el más alto de su historia. Un presupuesto que explicó de forma pormenorizada la concejala de Hacienda y Contratación, Mayte Fernández, en el que además agradeció al alcalde, Gabriel Amat, por su «liderazgo incansable, visión de ciudad y por marcar más de 30 años el rumbo de nuestra ciudad», además de por la confianza depositada para presentar el «documento económico y político más importante del Ayuntamiento de Roquetas de Mar».

«Es un presupuesto equilibrado, sin déficit inicial, que demuestra que cuando se gestiona con rigor y sin sectarismos, se puede hacer mucho más pidiendo menos esfuerzos a los ciudadanos, hablamos de un crecimiento de un 4,5% respecto con el ejercicio anterior, un incremento significativo fruto de una gestión rigurosa y responsable, que sin duda, caracteriza el trabajo del equipo de Gobierno del Partido Popular lleva haciendo en este Ayuntamiento», así inició la edil de Hacienda y Contratación su labor explicativa de estos presupuestos.

La primera partida presupuestaria del que habló Mayte Fernández fue acerca de la limpieza en el municipio. «Destinamos casi 20 millones en limpieza urbana, lo que demuestra la apuesta tan importante que hacemos nuestra ciudad esté limpia, cuidada y preparada para seguir creciendo, a esto le sumamos más de 7 millones en Parques y Jardines, casi 12 millones en Infraestructuras, Mantenimiento y Servicios, incluyendo 4 millones para reparación de vías públicas», aclaró la edil.

Otro de los puntos relevantes que informó la concejala fue el área de Servicios Sociales que cuenta con más de ocho millones de euros, ya que «las personas siempre en el centro. Este equipo de Gobierno responde con hechos y con recursos. Esta partida va destinada a proteger a las personas más vulnerables, ya que para este equipo de Gobierno es primordial la cohesión social». Mencionando la concejala que «garantizamos el Servicio de Ayuda a Domicilio y la Residencia de la Virgen del Rosario, sumando entre ambas casi 6 millones de euros. Seguimos fomentando pilares fundamentales como ayudas económicas a las familias, emergencias sociales y el programa de garantía habitacional».

En cuanto a la delegación de Deportes, Cultura y Educación, «el deporte es mucho más que una actividad de ocio, es salud, es convivencia, es educación en valores, es una de las mejores inversiones que puede hacer una administración, tiene una dotación de casi 10 millones de euros, a la que se suma un millón del pabellón y piscina de El Parador. Consolidamos las licitaciones vigentes y destinamos una cantidad importante exclusivamente a inversiones reales de mejora».

En cuanto a la Cultura en Roquetas, la edil explicó que es «un motor económico y de orgullo propio porque una ciudad también se construye con cultura, educación artística, patrimonio y acceso al conocimiento, por eso cuenta con una potente inversión de cerca de 3 millones de euros, a los que se suma las partidas de la Escuela de Música (de El Parador) con 2 millones, el Castillo de Santa Ana con más de 500.000 euros y nuestro Teatro Auditorio con 2 millones de euros para su funcionamiento y programación, además de importantes recursos para sus instalaciones. Partidas destinadas a garantizar una altísima programación de teatros infantiles, festivales, grandes eventos, exposiciones, con lo que esto supone que es un importante impacto económico en nuestros hoteles, restaurantes y comercios».

Joya de la corona

«Turismo y Playas, nuestra joya de la corona y nuestro motor de empleo. Nuestra ciudad es una potencia turística y comercial. Esta concejalía tiene casi 3 millones de euros, pero para este equipo de Gobierno no es un gasto es una inversión que genera empleo, riqueza y oportunidades», esgrimió la concejala que añadió que «mantenemos el liderazgo turístico con casi 2 millones de euros en nuevas licitaciones previstas: destacamos el fuerte contrato de salvamento y socorrismo que tenemos en las playas, garantizando así la seguridad de nuestros bañistas, mantenemos una presencia de primer nivel internacional dotando una partida para congresos nacionales e internacionales y las promociones en ferias como Fitur. El Turismo exige cuidar el destino, mantener los servicios, atender a los visitantes y trabajar porque la actividad turística genere oportunidades para el conjunto de la economía local».

En cuanto a la concejalía de Comercio, se le dotará con más de 300.000 euros, además, la Transformación Digital contará con más de 1 millón de euros, la Administración General contempla más de 4 millones de euros, incluyendo el Fondo de Contingencia de casi 2 millones donde se recoge la subida salarial de los trabajadores.

En cuanto a las inversiones, se destacan casi 17 millones de euros se sumarán los remanentes de crédito que se incorporen en 2027, lo que hace un total de casi 41 millones de euros destinados en 2027 para «seguir transformando nuestra ciudad».

La edil hizo hincapié en varias inversiones como «espacios intermedios en su fase segunda en la Urbanización de Roquetas de Mar, el depósito de agua (de Aguadulce), una infraestructura básica e invisible, pero de vital importancia que garantiza el suministro de agua para las próximas décadas, destacamos infraestructuras claves que mejoran el día a día como los puentes y conexiones, el recinto ferial de Aguadulce y el de El Solanillo, y junto a él, un proyecto de vanguardia como es el Mirador-escalera de Aguadulce, que se convertirá en el nuevo emblema visual y turístico para nuestra ciudad».

Una de la partida, en la que la concejala se centró fue la adquisición de suelo con 2,5 millones de euros, «esto significa disponer de espacios para poder desarrollar equipamientos, servicios y proyectos que nuestra ciudad necesitará el día de mañana», además de contemplar una partida casi 1 millón de euros para la ampliación del Cementerio Municipal de Roquetas.