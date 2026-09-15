Roquetas aprueba la segunda convocatoria 'Cualifícate Roquetas' con 15 itinerarios

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas aprobó la segunda convocatoria para la selección del alumnado participante en varios itinerarios de inserción laboral ... del proyecto 'Cualifícate Roquetas de Mar', enmarcado en el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para el periodo 2021-2027.

Esta nueva convocatoria permite continuar con el desarrollo de un proyecto que tiene como principal objetivo mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, especialmente de aquellas que se encuentran más alejadas del mercado laboral, facilitando su cualificación profesional y favoreciendo sus posibilidades de inserción.

El programa contempla en su conjunto 61 itinerarios de inserción laboral vinculados a certificados de profesionalidad, con una participación prevista de 915 personas desempleadas, de las que el 76,17% serán mujeres. El proyecto 'Cualifícate Roquetas de Mar' cuenta con un presupuesto global de 5.941.379,14 euros, financiado en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus, con una ayuda de 5.050.172,27 euros, mientras que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aporta 891.206,87 euros.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó que «con esta segunda convocatoria seguimos avanzando en la ejecución de un programa de gran importancia para mejorar las oportunidades laborales de nuestros vecinos y vecinas. La formación y la cualificación profesional son herramientas fundamentales para facilitar el acceso al empleo y responder, al mismo tiempo, a las necesidades reales del mercado laboral».

Amat señaló que «el proyecto Cualifícate Roquetas de Mar nos permite ofrecer formación especializada, prácticas profesionales, orientación y acompañamiento a personas desempleadas, prestando además una atención especial a quienes encuentran mayores dificultades para incorporarse al mercado de trabajo».

La segunda convocatoria comprende un total de 15 ediciones de itinerarios de inserción laboral, correspondientes a distintas especialidades profesionales.

En concreto, se incluyen: Operaciones Básicas de Pastelería, edición 3; Operaciones Básicas de Cocina, ediciones 3, 4, 5, 6 y 7.; Operaciones Auxiliares de Comercio, edición 3; Actividades Auxiliares de Almacén, ediciones 2 y 3; Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales, edición 3; Servicios Auxiliares de Peluquería, ediciones 2 y 3, y Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales, ediciones 1, 2 y 3.

Los itinerarios están vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad y contemplan, además de formación específica, formación transversal y complementaria, prácticas profesionales no laborales, tutorías y orientación.

A su vez, la Junta de Gobierno Local aprobó igualmente un gasto de 223.666,50 euros destinado a las becas de formación correspondientes al alumnado de estos itinerarios.

Proyecto

Estas ayudas podrán beneficiar a las personas participantes que cumplan los requisitos establecidos en las bases del programa. El proyecto está especialmente orientado hacia colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo y establece que, en los itinerarios configurados para estos colectivos, al menos el 75% de las personas participantes deben pertenecer a alguno de los grupos considerados más alejados del mercado laboral.

Una vez publicadas las convocatorias en la página web del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, las personas interesadas dispondrán de un plazo de tres días hábiles para presentar su solicitud de participación.

Con esta segunda convocatoria, el Ayuntamiento continúa avanzando en la ejecución de 'Cualifícate Roquetas de Mar', reforzando su apuesta por las políticas activas de empleo, la cualificación profesional, la igualdad de oportunidades y la inserción laboral de las personas desempleadas del municipio.